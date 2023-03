Alig pár hete jelent meg egy bejegyzés, egy szokatlannak tűnő forgalomcsillapítóról a Kondor utcában. A forgalomcsillapító eredetileg azért készült, hogy az autósokkal betartassák a 30 kilométer/órás sebességkorlátozást az utcában. A boon.hu információi szerint, az érintett útszakaszon korábban rendszeresen a megengedett sebességet meghaladva hajtottak az autók. A Kondor utcán, a közúttal párhuzamosan kerékpáros nyomvonal is van felfestve, így az autósok mellett a biciklisek is gyakran használják az érintett útszakaszt, akiknek a biztonságos közlekedését is hivatott védeni a forgalomcsillapító.

Többeknek nem tetszett

A közösségi médiában többeknek nem tetszett a forgalomcsillapító akadály, többen is esztétikátlannak nevezték. Akadtak, olyanok is, akik nem tudták, hogy pontosan mivel is állnak szemben. A sebességcsökkentő eszközök alkalmazásának alapelve az, hogy az úthálózati elem vagy az úttérség mesterséges átalakításának lassító hatását kihasználva a gyorsítási lehetőséget korlátozzák. A sebességcsökkentő eszközöket, valamint a megengedett sebességet célszerű jelzőtáblával is jelezni.

Ilyen volt eredetileg a forgalomlassító

A forgalomcsillapítás alkalmazása leggyakrabban indokolt a lakott területek határán, a településközpontokban, a kijelölt gyalogos átkelőhelyeknél, a gyermekintézmények környezetében, a tömegközlekedési eszközök megállóhelyeinél, a nagy keresztirányú gyalogos mozgások környezetében, valamint a lakó-pihenő övezet és korlátozott sebességű övezetek bejáratánál. A Kondor utcában a diósgyőri vár felől jövőknek kell lelassítani és elsőbbséget adnia a szembejövőnek, amelyet táblák is jeleznek.

A felfestés maradt, az akadály nem

Fotóriporter kollégánk kedden a délelőtti órákban készített fotókat, az ominózus forgalomcsillapítóról. Meglepődve tapasztaltuk, hogy az akadályokat ismeretlenek áthelyezték az útszélére, amelyek a kerékpáros útra lógtak be, vélhetően azért, hogy párhuzamosan két autó is elférjen az utcában, így lényegében értelmét vesztette a forgalomlassító, hiszen csak a forgalomtól elzárt területet jelzi egy sárga felfestés.

Ez maradt keddre, a táblákat kitolták vélhetően az autósok az út szélére

Vizsgálat után került kihelyezésre

Megkerestük a rendőrséget és a Városházát is a kihelyezett forgalomcsökkentővel kapcsolatosan. A rendőrség azt írta a megkeresésünkre: hogy nem illetékesek az ügyben. A városháza sajtóosztálya az reagálta az általunk felvetettekre, hogy útépítési engedéllyel jóváhagyott és engedélyezett terv alapján kerültek kihelyezésre ezek a sebességcsökkentő elemek. Kifejezetten a kerékpárosok védelmére. A közlekedésbiztonság-technikai audit írta elő a kivitelezésüket.