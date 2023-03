Az iskola névadója Brassai Sámuel az 1800-as években élt nyelvész, filozófus, természettudós, az „utolsó erdélyi polihisztor” volt.

Foglalkozott földrajzzal, történelemmel, statisztikával és közgazdaságtannal, a zene elméleti kérdéseivel, esztétikával, műkritikával is. Az oktatásügyben számos reform elindítója és előmozdítója volt, hozzájárult a korabeli tudományos eredmények népszerűsítéséhez. Tanárként a diákjait felkaroló, tehetséggondozó tevékenysége kiemelkedő volt. Nagy tisztelet övezte tanítványai körében.

Jól egyengetik útjukat

Az ötven év valóban egy olyan jubileum, amikor az embernek érdemes megállnia és számba vennie, mi minden történt ez idő alatt – mondta Koncz Zsófia miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője. Hozzáfűzte: a tiszaújvárosi szakképzésre büszke lehet mindenki, a Brassai neve összefonódott a várossal. Jelenleg és a jövőben is olyan ipari fejlesztések várhatóak, amelyek az egész ország számára meghatározóak. Ehhez pedig kellenek a jó szakemberek. Az iskola névadójának Brassai Sámuelnek hitvallása is azt erősíti, hogy a „magyar oktatásban minden tanulóval érdemei szerint bánjanak”. Vagyis méltóan a névadóhoz a tehetséget hagyni kell kibontakozni és segíteni a tanulókat ezen az úton. Egy szakközépiskolában olyan szakmai tapasztalatokat lehet szerezni, amely jó alap mind az elhelyezkedésben, mind a továbbtanulásban – emelte ki az országgyűlési képviselő. 2020-ban bevezették a duális képzést hazánkban, amely Tiszaújvárosban már évekkel korábban nagyon jól működött, ezért kiválóan illeszkedett a struktúrába. A brassais diákok nem csupán a tanult szakmáikban jeleskednek, de más kreatív, művészeti tevékenységekben is megmutatkozik tehetségük, amelyhez minden segítséget megkapnak az intézményben – hangsúlyozta Koncz Zsófia.