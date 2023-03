Hőmérsékleti hullámvasúton jár időjárásunk, ami tavasszal egyébként nem ritka eset. A délies áramlással érkező meleg légtömegben 20 fok fölötti maximumok alakulnak ki, míg az ezt követő sarkvidéki eredetűben hóesés és éjszakai fagyok jönnek. Az elmúlt három éjszaka előfordult -1, -7 fokos fagyok súlyos károkat okoztak elsősorban a csonthéjasokban, főleg a kajsziban.

A folytatás hasonló, bolondos, immár áprilisi időt ígér: az átmeneti felmelegedés után újabb lehűlés, több-kevesebb csapadék és a jövő héten újabb fagyok érkeznek – írja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A vetés bírja, a gyümölcsös nem

„A mínusz 3 fokos fagy után már voltak akik jelezték, hogy fagykár érte őket, de valójában kell még idő a teljes felméréshez – mondta el Taskó József a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. – A mintegy 20 milliméteres áztató eső eső jót tett a talajnak csökkentette a szárazságot, de még messze van a telítettségtől, kívánja még a csapadékot” – fejtette ki a szakember.

Az őszi vetések jó állapotban vannak, korán megindult a tavaszi fejlődésük. Az őszi búza szépen meg van bokrosodva, kezd szárba indulni. A repce a szárnövekedés fenológiai fázisában jár, megjelent a virágkezdemény is. Ezekben a kultúrákban az elmúlt napok fagyos éjszakái nem tettek kárt, ha a repcét meg is csípi a hideg, könnyen regenerálódik. Nem úgy a gyümölcsösök, melyek fajtától függően az ország hőmérsékleti viszonyainak megfelelő eloszlásban a virágzás körüli különböző fenológiai fázisokban járnak. A kajszi már Miskolc térségében is elvirágzott, errefelé az őszibarack a virágzás elején jár), az alma, a körte, a szilva, a cseresznye és a meggy is többnyire bimbós. Erre az állapotra érkezett a kedd, szerda és csütörtök reggeli fagy.

A szakirodalom szerint kajszi esetén teljes virágzásban -2,2 Celsius fok a kritikus hőmérséklet, -2,9 foknál 10 százalékos kár, míg -5,6 foknál 90 százalékos kár valószínű. A sziromhullás/terméskezdemény fázisában -0,8 Celsius foknál kezdődik a károkozás, és -4,4 fok esetén már 90 százalékos a fagykár. Őszibaracknál a zöld bimbós állapottól a virágzás kezdetéig tartó fázisban -2 és -3 fok a kritikus hőmérséklet, teljes virágzásban -2,7 foknál valószínű 10 százalékos, -4,4 foknál pedig már 90 százalékos kár. Ezek az értékek azonban nagyban függnek a fajtától és a kritikus hőmérséklet fennállásának időtartamától, valamint a visszamelegedés gyorsaságától is. Miskolc térségében fagyvédelem nélkül a kajsziban nagy a fagykár, az őszibarackban egyelőre még nem látszik a mértéke. A még bimbós kultúrákban nem látható károkozás – jelzi az elemzés.