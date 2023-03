Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére indult fáklyás menet Miskolcon a Herman Ottó Múzeum Görgey Artúr utcai épületétől a Palóczy-emlékműhöz március 14-én, kedden délután. A korabeli eseményeket felidézve, stílszerűen a múzeumnál mondott beszédet a nemzeti ünnep tiszteletére Veres Pál, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere. Fandl Ferenc, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze pedig elszavalta Petőfi Sándor, A királyokhoz című verset. Végül a Pálóczy-emlékműnél a Velünk a Város frakciót támogató politikai pártok és civil szervezetek képviselői szólaltak fel.

A remény fáklyalángjai

„Ma este itt nem csupán fáklyalángok égnek, hanem irányfények, amelyek mutatják az utat a sötétségen át. Amelyek nemcsak az arcokat világítják meg, hanem mindazokat az értékeket is tiszta fénybe borítják, amelyeket 1848. március 15-én és valamennyi más eltiport és vérbe fojtott magyar szabadságharc képviselt. Amelyet képviselnek most is mindazok, akik a szabadságért küzdenek, megtörhetetlen kitartással. A fáklyák fényében, a remény fényében vonulunk végig a városon” – festette le beszédében Veres Pál.

Együtt egymásért szövetségben

Kizárólag a különbözőségeken felülemelkedve lehet szövetséget kötni - osztotta meg a gondolatot a szónok.

Veres Pál a Herman Ottó Múzeum elől induló fáklyás menet résztvevőihez intézte szavait

Fotós: Ádám János

„Március 15-e nem egyszerűen ünnep, hanem szimbólum, jelkép és tanulság. Az egyetlen tanulság, amit a rengeteg kiontott vér, elvesztett élet, áldozat és mártíromság hozhat és sosem halványuló példaként állít elénk. Ez a szövetség ember és ember között, felülemelkedve a különbözőségeken, az ellentéteken. Ahogyan akkor 1848-ban sok ezer ember képes volt összefogni félretéve egyéni érdekeit és különbözőségeit, egyetlen nagy közös célért: a szabad és sikeres Magyarországért. A szövetséget akkor olyanok kötötték, akik nemcsak meglátták, hanem meg is értették a közös célt. Azt, hogy a túlerővel szemben az egyetlen esély az összefogás és a szövetségkötés, a közös akarat. Ezért nem haboztak félretenni mindazt, ami szétválasztotta őket és csak arra odafigyelni, ami összekötötte és eltéphetetlen szövetséggé erősítette a szabadságvágy fűtötte szíveket” – hangsúlyozta Miskolc polgármestere.

Szabad, sikeres Miskolcért

Miskolcot csak közösen végzett munkával lehet hatékonyan szolgálni.

„Az 1848-as szabadságharcosok közös célja akkor Magyarország volt, nekünk ma Magyarország és Miskolc. A mi szabad és sikeres Miskolcunk. Egy olyan város, amiért mi sem habozunk félredobni különbözőségeinket és amit erős szövetségben, együtt közösen építünk és teszünk szebbé, jobbá, szabadabbá. Együtt erősek vagyunk, de ha hagyjuk, hogy megosszanak, szétválasszanak minket, akkor elbukunk. Kötelességünk minden erőnkkel keresni és erősíteni a szövetséget egymással, minden különbözőség, minden jelentéktelen vita, minden vélt vagy valós neheztelés ellenére. Még ma is hiszek abban a szövetségben, amelyet 2019-ben kötöttünk és ez a hitem megingathatatlan. Az igazi erő nem a széthúzásban, hanem az összefogásban, a közös munkában és az egyéni érdekek feletti szövetségben van. Egy szabad és sikeres Miskolcot csak így lehet felépíteni és szolgálni. Nekem ez március 15-e valódi tanulsága” – emelte ki Veres Pál.