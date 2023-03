Ahogyan azt a múlt héten már hírül adtuk, április 1-től Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye is csatlakozik az egységes alapellátási orvosi ügyeleti rendszerhez. A rendszerváltás után önkormányzati feladatként jelent meg az alapellátásban az ügyelet biztosítása. Voltak olyan helyek, ahol kiválóan működött, de nem ez volt a jellemző az ország egészére. Az új rendszer modellprogramja már másfél éve működik Hajdú-Biharban, Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg után pár héten belül a vármegyénkben is bevezetik.

Mindenképpen szakember segít majd

Egyrészt azért született meg ez a döntés, mert számtalan helyen az országban teljesen kiszámíthatatlan, ráadásul sok helyen elégtelen volt az orvosi ügyelet működése szakmailag és hozzáférés szempontjából is. Másrészt az önkormányzatokra olyan feladatokat és kiadásokat rótt az orvosi ügyeletek üzemeltetése, amivel már nem, vagy nehezen tudtak megbirkózni – mondta dr. Kádár Balázs, az Országos Mentőszolgálat Észak-magyarországi Regionális Mentőszervezetének regionális igazgatója. Ahol nem működött megfelelően a rendszer, ott a kórház sürgősségi osztályára és a mentőkre hárult egy jelentős része a feladatoknak, vagyis az ügyeleti ellátásnak.

Április elsejétől az Országos Mentőszolgálat koordinálja az egész rendszert. Hétköznap 16 órától este 22 óráig, hétvégén és ünnepnap 8-tól 14-ig a vármegye 10 pontján orvosi ügyelet, hétköznap 22 órától reggel 8 óráig, hétvégén és ünnepnap 14-től 8-ig a vármegye 8 központjában pedig sürgősségi ügyeleti telephely működik. Az elmúlt másfél év tapasztalatai alapján azt látják, hogy az éjszakai időszakban jellemzően már olyan esetek fordulnak elő, amelyek inkább a mentők kompetenciájához tartoznak. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy diplomás mentőtisztek és APN végzettségű szakdolgozók is fontos szerepet vállaljanak az ügyeleti ellátásban– jegyezte meg dr. Kádár Balázs. Miskolcon orvosok és mentőtisztek is lesznek ügyeletben, akik vagy az ambulancián látják el a beteget, vagy kimennek a beteghez, amennyiben az szükséges. Azt, hogy orvos vagy mentőtiszt látja el a pácienst, a beteg ellátási szükséglete fogja meghatározni.

Egységes gépkocsi flotta

Az alapellátási ügyelet speciálisan felszerelt, felmatricázott, megkülönböztető jelzéssel ellátott személygépkocsikat fog használni egységesen, az egész országban. Az ellátást egy példával szemléltetve, ha valakinek annyira fáj a dereka, hogy mozdulni sem bír, akkor egy ügyeleti autó fog érkezni a beteghez. Az ellátó megvizsgálja a beteget és vélhetően fájdalomcsillapítást végez, akit így, ha az nem indokolt, nem kell kórházba vinni és ezzel sem egy mentőegységet, sem a sürgősségi osztályt nem terhelik feleslegesen, a beteg azonban mégis megfelelő ellátást kap. A megye összes ügyeleti telephelyén „vegyes ügyelet” fog működni, vagyis felnőttet és gyermeket egyaránt ellátnak. Fontos, hogy tervezhető esetekben a betegek – legyen szó felnőttről vagy gyermekről – a saját háziorvosukhoz forduljanak, annak rendelési idejében. Az ügyelet a sürgős, nem halasztható egészségügyi problémák megoldását szolgálja.

Új hívószámon elérhetőek

Ezentúl nem az eddigi sokféle ügyeleti telefonszámot, hanem egy egységes új négyjegyű telefonszámot, a 1830-at hívhatják a betegek, ha ügyeleti ellátásra van szükségük. Ez a telefonszám a megyei mentésirányítási központban csörög. A képzett ügyeleti irányítók tapasztalt szakemberek, akik eddig is ilyen típusú munkát végeztek – tudatta a regionális igazgató.

A szakember protokollok alapján kérdezi ki a bejelentőt a tünetekről, panaszokról. Ezután ő maga, vagy egy szakorvos telefonon keresztül tanácsot adhat a betegnek és ha megoldható a probléma otthon, a páciens saját gyógyszereivel, akkor később visszahívja, hogy jobban van-e. Ha azonban úgy ítéli meg a mentésirányító, hogy a beteget meg kell vizsgálni, akkor vagy a legközelebbi ügyeletre irányítja, vagy ha szükséges, kiküldi hozzá az ügyeleti autót. Ha pedig sürgősségi ellátást igényel a beteg, akkor azonnal megfelelő szintű mentőegységet fog indítani, ami életveszély esetén rövid időn belül kiérkezik. Ha a beteg állapota sürgős labor-, vagy képalkotó diagnosztikát igényel, azt a kórház sürgősségi osztályán végzik el és ha a beteg saját maga nem tudja megoldani, akkor küldenek mentőegységet hozzá, hogy beszállítsa. Eddig 12 vagy 24 órában voltak szolgálatban a mentésirányítók, azaz este 7-ig, illetve reggel 7-ig tartó idősávban. Mivel az orvosi ügyeletek 16 órától kapcsolódnak be az új rendszerbe, ezért plusz kapacitás szükséges. Lesznek kollégák, akik így már délután 4 órakor hívást fogadnak majd és reggel 8 óráig teszik ezt. Ez egy kicsit más típusú feladat lesz, mint eddig.

Egymást kiegészítve

Az orvosi ügyeleti rendszer a továbbiakban tehát legalább négyféle egészségügyi dolgozóval működik majd. Orvos, asszisztens vagy szakápoló, mentőtiszt és mentőtechnikus (olyan gépkocsivezető, aki egészségügyi végzettséggel rendelkezik). Azt remélik, hogy az új ügyeleti rendszer a jobb betegellátás mellett a kivonuló mentőegységek és ezáltal a sürgősségi osztályok terhelését is csökkenteni fogja – emelte ki dr. Kádár Balázs.

Hozzáfűzte: jelentős számban vonnak be külsős szakembereket, akik a háziorvosok mellett kórházi- vagy szakrendelőben dolgozó orvosok is lehetnek és az eddig ügyeletekben dolgozók, illetve a magánegészségügyben tevékenykedők számára is nyitott a lehetőség, amennyiben erre van kompetenciájuk.

Az Országos Mentőszolgálat szerződést köt velük. A háziorvosok mellett sok fiatal kolléga is biztosan szívesen vállal majd adott esetben egy-egy hétvégét vagy éjszakát. A vármegyében 660 mentődolgozó van és ebből több mint 220 fő önként jelentkezett arra, hogy - havi maximum 80 óra időtartamban - ilyen feladatot szeretne ellátni többletfeladatként, extra jövedelemért. A díjazás is motiváló, de a bajtársak ezt új kihívásnak is élik meg – vélekedett a regionális igazgató.

A múlt héten Dr. Révész János a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház főigazgatója és a háziorvosok kollegiális vezetője, dr. Vámos Henrietta és dr. Kádár Balázs kilenc helyszínen találkoztak a vármegyében háziorvosok csoportjaival, ahol elmondták a szerződés feltételeit és az egyéb tudnivalókat. A találkozókat ezen a héten is folytatják és megválaszolnak minden felmerülő kérdést. Az a tapasztalat, hogy a háziorvosok értik a közös feladatot és egyre nagyobb számban jelentkeznek, mert csatlakozni kívánnak.