"A probléma, mint ahogy korábban már jeleztük, az önkormányzat előtt is ismert, egyrészt a helyi pincetulajdonosok panaszkodtak, illetve a már csaknem két éve életre hívott hegygazda-rendszeren keresztül is észlelte a városvezetés, hogy vannak gondok. A városnak azonban nincs meg a teljes jogköre arra, hogy szankcionálja az együttélés szabályait betartani nem tudó lakókat", olvasható a városháza kommunikációs- és sajtóosztálya levelében, amelyben korábban megjelent cikkeinkre reagálnak. Azokra, amikben írtuk, történelmi Avas egyes részei szlömösödnek, azaz körülbelül 45 fős mélyszegénységben élő közösség él ott, akik latrinákat és illegális hulladéklerakókat alakítanak ki a helyszínen. Többen jelezték, hogy megjelentek a szennyezés nyomai pincéjük falán, aminek egészségügyi, higiéniai kockázatai vannak, és a bortárolást is veszélyeztetik. Megjelentek a patkányok is, és a meleg beálltával ez az állapot csak romlani fog. Mindez a turisták által is látogatott környékek közelében, "inkább visszafordítjuk őket, nehogy éppen ezért csalódjanak Miskolcban", így nyilatkozott a témában készült interjúban az egyik civil szervezet elnöke.

Felújítás, rekonstrukció

A sajtóosztály levelében kifejti, hogy a történelmi Avas kiemelt fejlesztési területe a városnak, a közelmúltban jelentette be Veres Pál polgármester a Kilátó Restart programot, amelynek keretében megújul az idén hatvanéves kilátó, valamint hamarosan az Avas tető teljes egészének a rekonstrukciója is elkezdődik. Tavaly a Horváth-tetőn lévő szabadidőparkot vehették birtokba a miskolciak. Ezeken kívül a csapadékvíz elvezetését is kiépítették a városrészben.

Nyáron adták át a felújított Horváth-tetőt

Fotós: Ádám János

"Mindezek jól mutatják, milyen fontos, kiemelt turisztikai területe Miskolcnak az Avas. S, hogy az évtizedek óta méltatlanul elhanyagolt városrész fejlesztését mennyire komolyan gondolja a városvezetés. Olyannyira, hogy közel két évvel ezelőtt két hegygazdát is kinevezett az Avas élére a polgármester. Magyar László és Jacsó Pál igazi gazdái lettek a területnek, folyamatosan jelzik az Avas problémáit, szemétszedést szerveznek, gondos gazdaként felügyelik a területet. Nekik köszönhető, hogy a beköltözőkről és arról, hogy több család nem tartja be az együttélés szabályait, első kézből értesült a városvezetés. Ezért Szopkó Tibor alpolgármester egyeztetést hívott össze kedden, ahol azonnali intézkedések születtek a helyzet kezelésére" - olvasható a levélben.

Feltérképezik a területet

Írnak az intézkedésekről is: , hogy az alpolgármester egy ingatlankataszter elkészítését kérte a hegygazdáktól, amely a tulajdoni viszonyok rendezéséhez, a terület feltérképezéséhez jelent segítséget. Ezen túl a Kormányhivatal felé is élnek jelzéssel, hiszen közegészségügyi témában ők hivatottak eljárni. Az önkormányzat nem szankcionálhat, de a hatóságok igen. Valamint felhívhatják a beköltözők, az ingatlantulajdonosok figyelmét a jó karbantartási kötelezettségükre, azaz, hogy a tulajdonjoggal kötelezettségek is járnak.

A történelmi Avas árnyoldala: szemetes közterület

Fotós: Bujdos Tibor

Mint írják az önkormányzat jogköre véges, de amit saját hatáskörén belül meg tud tenni, azt megteszi. A MIÖR munkatársai már most is többször járőröznek az avasi városrészben, a mezőőrök már jelen vannak, de a jövőben még fokozottabb jelenlétet kért tőlük a városvezetés.

Pénteken lakossági fórum lesz

Ezeken túl szemétszállítást, nagyszabású szemétszedési akciókat is szerveznek az Avason, hogy az oda látogatókat tisztaság, megfelelő körülmények fogadhassák. A hegygazdák a civilek összefogására is számítanak, és egyeztetnek a nemzetiségi önkormányzat vezetőivel is. Az áprilisi közgyűlés elé pedig készül egy előterjesztés, amely a kamerák kihelyezéséről szól. (A civilek kérése volt ez – a szerk.) Ezek üzembehelyezése is erősítheti a közbiztonságot, visszatartó erő lehet a randalírozókkal szemben, olvasható a sajtóosztály levelében. Azzal zárják soraikat, hogy pénteken lakossági fórum lesz az egyik avasi pincében – erről lapunk is írt, miszerint a civilek célja, hogy keressék a megoldást az ügyben – az önkormányzatot a két hegygazda képviseli majd.