A jelenlévőket Demeterné Bártfay Emese, Monok polgármestere köszöntötte. Az ünnepségen először Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, majd Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke mondott beszédet. A megemlékezésen részt vett Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke és Radomszki Lászlóné, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára.

A szabadságszeretet hírvivője

Koncz Zsófia felhívta rá a figyelmet, hogy a nemzeti ünnep mellett a 200 éves Himnuszt és a 200 éve született Petőfi Sándort is ünnepeljük. Továbbá, hogy Monok Kossuth Lajos szülőfaluja. Kossuth az egész világba elvitte a magyar szabadság szeretetet. Nem véletlenül van a mai napig Kossuthnak kultusza Magyarországon. Elhangzott: elidegeníthetetlen érdeme, hogy hazánkban törvénybe iktatták a szabadságharc eredményeit. Sőt Abraham Lincoln, az Egyesült Államok elnöke demokráciáról kialakult képét is a Kossuth-tal való találkozás formálta. Végül Koncz Zsófia több történelmi eseményt említett, ami a helyi vidékhez kötődik. Szóba jött jelenkori érdemként a világ legnagyobb humanitárius segítségnyújtása is, amelyet az ukrán-orosz háború kapcsán nyújtanak a magyarok a menekülőknek.

Koncz Zsófia a monoki ünnepi megemlékezésen. Fotós: Vajda János

Egy Kossuth idézettel kezdte beszédét Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke:

Jogunk is van, erőnk is van, hogy öncél legyünk, ne idegen célok eszköze.

A házelnök hangsúlyozta, hogy a magyar kormány ma is készen áll a magyar szabadság védelmére. Aztán történelmi példákat említett ugyanerre, amelyek az 1848/1849-es forradalom alkalmával tetőztek. Kiemelte, hogy ennek nyomán született meg a széles körű választójog. Az újonnan megválasztott országgyűlés, pedig törvényileg is megalapozta a magyar nemzet szabadságjogait. Kossuth sikeres fegyverkezése példa lehet ma is. A Kossuth-nóta vezette el a magyar szíveket a kiegyezésig is. Elmondta, hogy a nyugati szabadságnak szintén ihletője és éltetője Kossuth demokrácia eszménye. A demokrácián kívül nem létezhet szabadság. 1863-ban Lincoln is Kossuthot idézte ezzel kapcsolatban. Az is Kossuth Lajos gondolata volt, hogy a demokrácián kívül nem létezhet szabadság. Kövér László hozzátette, hogy ez ma is igaz. A hatalom a jövőben is a polgároké kell, hogy maradjon Európában, amely nem másoké, hanem az európaiaké. Csak így győzhetjük le békésen a fölénk tornyosuló válságokat. Végül a magyar kormány eredményeit sorolta fel a magyar szabadságért máig folyó harcban. Utoljára a tizenkét pontból kölcsönzött: Legyen béke, szabadság és egyetértés! jelszóval köszönt el.