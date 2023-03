Sokan tartottak az elmúlt hónapoktól, de Aggteleken gond nélkül ért véget a téli időszak. Ebben az is komoly szerepet játszott, hogy a településen élők nyolcvan százaléka fával tüzel, az ellátás pedig a fűtési időszakban zavartalan volt. A hatósági áras tűzifa a helyiek számára komoly segítséget jelentett, a megrendeléstől számítva néhány napon belül pedig a szállítás is megtörtén Putnokról.

Rendben volt

- Egy kis félsz azért volt bennünk a megnövekedett rezsiárak és a tél kapcsán, de szerencsére minden rendben lezajlott – erősítette meg Rőczei Patrik, Aggtelek polgármestere. – A jó idő beköszöntével pedig abban is bízunk, hogy az aggtelekiek is jobban kimerészkednek a saját portájáról. A bezárkózás ugyanis továbbra is megmaradt, ahogy besötétedett, szinte alig volt mozgás a településen. A tavasz azonban ebből a szempontból is változást hozhat, és mi is igyekszünk olyan programokat szervezni, ami újra összehozza a közösséget és vonzó lehet a turisták számára is.

Valóban, ebben az esztendőben a faluban két olyan rendezvény is lesz, ami korábban nem volt. Az első egy kaktusz kiállítás, amely kézműves vásárral, gyermek programokkal, különféle előadásokkal egészül ki június utolsó, július első napjaiban. Ennél még nagyobb érdeklődés várható augusztusban, amikor a som ünnepét tarják meg első alkalommal.

Új kezdeményezések

- A Koltai házaspár két évtizede költözött a faluba, velük kezdtük el szervezni a programokat még tavaly novemberben – folytatta Rőczei Patrik. – A kaktusz kiállítás újdonság lesz, amelyet igyekszünk számos olyan programmal megfűszerezni, ami gyerekeket, családokat mozgat meg. A som pedig olyan növény, ami egyértelműen jellemző a falura és a környékére. Kedveli ezt a klímát, sokan lekvárt és szörpöt készítenek belőle, a portákon is előszeretettel ültetik. Éppen ezért szeretnénk egy fesztivált felépíteni erre a nevezetességre. Augusztusban belevágunk, az első som ünnep tapasztalatait felhasználva pedig azon dolgozunk majd, hogy folyamatosan fejlesszük. Szerencsére határon túli egyműködés is alakulóban van, a kecsői polgármester asszonnyal azon dolgozunk, hogy testvértelepülés kapcsolatot alakítsunk ki, ezt egyébként Nagy György rozsnyói képviselő úr is támogatja.

Elkelt ingatlanok

Aggtelek iránt egyébként a családok körében is folyamatos az érdeklődés, ami csupán az elmúlt hónapokban azért lappangott, mert a korábban meglévő 15-20 ingatlan kivétel nélkül elkelt. Az önkormányzatnak azonban vannak tervei azzal kapcsolatban, hogy ez a folyamat ne álljon meg.

- Valóban előszeretettel költöznek hoznánk, mert csendes, nyugodt a falu, közel van a határ, gyönyörű a környezet és jó a közbiztonság is – szögezte le Rőczei Patrik. – Az eladó ingatlanok valóban elfogytak, de az önkormányzat nyitott arra, hogy újabb és újabb telkeket mérjen ki azok számára, akik építkezni szeretnének Aggteleken.