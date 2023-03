Megvan a technikumok országos rangsora, melyet Innovatív Képzéstámogató Központ készített. A Top 100-ba két miskolci technikum is bekerült. A 12. helyen a Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikumot találjuk, a 46. helyen pedig szintén a Miskolci SZC egyik intézményét, a Kandó Kálmán Informatikai Technikumot.

Elit körben

– A technikumi rangsor, azaz a Top 100-as lista a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal közhiteles adatai alapján, a tanulók bemeneti és képzési-kimeneti teljesítményének, az intézmények oktatói létszámának és digitális ellátottságának figyelembevételével készült el 2023 év elején – mondta lapunknak Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója. – Nagyon örülök, hogy elkészült ez a kimutatás.

Véleményem szerint, a technikumi képzési forma beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A tanulók öt év alatt érettségit és szakmát is szereznek. Így a munka világában is tudnak boldogulni, ha pedig a felsőoktatásban szakirányban tanulnak tovább, akkor értékes plusz pontokat kaphatnak. A technikumi évek alatt a tanulók szakképzési ösztöndíjban részesülnek, 11. évfolyamtól pedig akár duális képzésben is részt vehetnek, amivel akár 100 ezer forint juttatást kaphatnak. Szóval számtalan előnye van a technikumi képzésnek. Nagyon örülök, hogy a Top 100-ba a Miskolci Szakképzési Centrum két intézménye is bejutott. Két olyan technikumról van szó, amelyik abba az elit körbe is bekerült, ahol okleveles technikus képzésben is részt vehetnek a diákok – jelezte a főigazgató.

Magas színvonal

Minek köszönhető a jó eredmény?, kérdeztük a legjobbak közé bekerült két középiskola vezetőjét.

– Iskolánk iránt évtizedek óta nagy az érdeklődés az általános iskolás tanulók és szüleik körében – mondta elöljáróban Kosztopulosz Nikolasz, Berzeviczy igazgatói jogkörben eljáró igazgatóhelyettese. – Ez a rangsor objektív szempontok alapján készült, ezáltal megfelelő tájékoztatást nyújt az érdeklődők számára. Elsődleges érték intézményünkben az oktatás magas színvonala, a kiemelkedő közismereti, nyelvi és szakmai képzés. A hagyományok megőrzése és a tudás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a nevelésre is. Az iskola múltjának is köszönhető, hogy gyakran a családokból több generáció is az intézmény tanulójává válik. Az iskolamarketingnek jelentős szerepe van a mai világban. Fontos számunkra, hogy a pályaválasztási kiállításon, az online térben, a különböző közösségi média felületeken is megjelenjünk, és minőséget képviseljünk úgy, ahogy azt a hétköznapjainkban is tesszük. Az idei tanévben is megszerveztük a nyílt hetünket, ahol az érdeklődő nyolcadikos tanulóknak és szüleiknek nyugodtabb, személyre szabottabb módon tudtuk az érdeklődési körüknek megfelelően bemutatni iskolánkat. Kiemelt figyelmet tudunk biztosítani a fenntartónk támogatásával a tehetséggondozásra, valamint a bizonyos területeken hátránnyal érkező tanulóink felzárkóztatására.

Ezek által, valamint az oktatói gárdánk tudatos, tervszerű és tanulóközpontú pedagógiai munkájának köszönhetően elenyésző az évismétlők aránya, a különböző szintű érettségi vizsgákon pedig szép eredmények tudnak születni. A lista összeállításakor nem volt a szempontrendszerek között a versenyeken elért eredmény, de intézményünk esetében fontos az azokon való részvétel támogatása. A szakmai oktatásunk sikerét mutatja, hogy tanulóink rendre bejutnak a különböző szakmai versenyek (OSZTV, ÁSZÉV) döntőjébe, ahol igen sikeresen szerepelnek, és nem telik el olyan év, hogy ne szereznének dobogós helyezést. A továbbtanulási mutatóink is kiemelkedően jók, a továbbtanulni szándékozók eddig mindig bejutottak a választott felsőfokú intézménybe – sorolta az igazgatóhelyettes.

Jó hírnév

Lakatos Zsolt, Kandó igazgatója úgy fogalmazott:

– Büszkék vagyunk arra, hogy egyre jobb tanulmányi eredménnyel rendelkeznek a tanulóink. Főleg a két, okleveles technikus osztályunk, a 9.A (4,77) és a 10.A osztály (4,67). Sikeres pályaorientációs tevékenységet folytatunk, így egyre jobb képességű tanulókat tudunk felvenni. Ennek érdekében sok mindent tettünk. Felvételi előkészítőket tartunk a nyolcadikosok számára magyar nyelvből és matematikából, amelyre nagyon sokan jelentkeztek. Érdekes bemutatókra invitáltuk a diákokat, több nyílt napot is szerveztünk, és minden prominens rendezvényen részt vettünk, ahol a Kandó-technikum megmutathatta magát, például pályaválasztási kiállításokon, fesztiválokon. Oktatóink magas szintű tehetséggondozó, versenyfelkészítő munkát végeznek, amely versenyeredményeinkben is tükröződik. A legbüszkébbek a 2022-es Szakma Sztár Fesztiválon elnyert országos 2. helyezésre vagyunk. Iskolánknak kiváló hírneve van a régióban, és előnyt jelent számunkra az a tény is, hogy az informatika vonzó a fiatalok körében, hiszen piacképes szakmát tudunk számukra biztosítani – fogalmazott Lakatos Zsolt.