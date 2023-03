Április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén, így Kazincbarcika is csatlakozik az egységes alapellátási ügyeleti rendszerhez, amelyet már nem az önkormányzat, hanem az Országos Mentőszolgálat koordinál majd. Egységes, négyjegyű telefonszámon, az 1830-on lesz hívható az ügyelet a vármegyénkbeli betegek számára, akár a háziorvosi ügyelet ideje alatt is.

Kazincbarcikán hétköznaponként 16 és 22 óra között orvos, 22 óra után orvos, de akár mentőtiszt is biztosított.

A központi ügyeletnek lesz egy személygépkocsija is, amivel a járás további településeit is meg tudja látogatni az orvos, és akár a lakáson ellátást adni. A központi gyermekügyelet április 1-jétől Miskolcon, a központi kórházban fog működni, de az összes ügyeleti telephelyen lesz gyermekellátás – tette közzé Kazincbarcika önkormányzata.