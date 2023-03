A bevonulók megkapják egyenruhájukat, és azzal hivatalosan is megkezdődhet a felkészítésük a katonai szolgálatra. A férfiak mellett számos hölgy is jelentkezett. Az érdeklődők a miskolci toborzó irodában jelentkezhettek katonának, kiképzésüket pedig az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 10. Majthényi Károly Területvédelmi Zászlóaljának kiképzői végzik. A felvételt nyert katonák három ciklusban teljesítik hat hónapos kiképzésüket, amely alapkiképzésből, általános lövész kiképzésből és szakkiképzésből áll. Ez idő alatt bruttó 161 ezer forintos illetményt, utazási költségtérítést, ruházati ellátást és étkezést kapnak. A foglalkozások heti 40 órás elfoglaltságot jelentenek. Amennyiben valaki a kiképzés közben úgy dönt, hogy visszatér a civil életbe, azt bármikor megteheti, de a szerződés újabb hat hónappal meg is hosszabbítható.