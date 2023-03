A miskolci Panna egészségesen született, szépen fejlődött 4 éves koráig, ugyanúgy, mint kortársai. Szeretett bölcsibe járni, szaladni, homokozni, motorozni, vízben lubickolni. 2 és 3 évesen is elindult a miskolci Barátság Maraton gyermekfutamán. Mire betöltötte a 4. életévét, megtanult magabiztosan, önállóan úszni a mélyvízben. Még azon a nyáron nagyon várta, hogy szeptemberben elkezdje az ovit, mikor egyszer csak minden megváltozott. Egy hosszan elhúzódó lázgörccsel az intenzív osztályra került, amit 3 hét kóma követett. Ez alatt a 3 hét alatt minden izma szinte teljesen felszívódott, és az összes addigi tudást és funkciót – mint a fogás, a beszéd, a járás – mindent teljesen elvesztett. Egy nulla hónapos csecsemő lett 4 évesen. Agyának azt a részét érte a trauma, ami felelős a beszédért és a mozgásért.

Segítséggel jár

Az eset utáni első évben folyamatosan kellett mozgatni, hogy ne legyen felfekvése. Amíg a Covid-járvány nem jelent meg, a szülők folyamatosan fejlesztésre vitték. A Covid időszakban édesanyja kezdte el vele a talpra állást. Barcelonában műtéten esett át és később idehaza is. Jelenleg segítséggel jár. Az eddigi fejlesztéseknek köszönhetően, Panna már képes egy percig falnak támaszkodva megállni, kezeit csak támaszkodásra használja, de tudatosan valamit elvenni, megfogni, sajnos még nem tud.

Pannának folyamatos és intenzív komplex, kognitív és mozgásfejlesztő terápiára van szüksége, ezért a Panna Gyógyulásáért Jótékonysági Futás célja, hogy a fejlesztés költségeire adományt gyűjtsenek. Annak reményében, hogy mielőbb újra láthassák őt felszabadultan sétálni és szaladni.

Bajnokokkal, a sport erejével

A sport erejét bizonyítja, hogy az esemény fővédnökségét Repka Attila, olimpiai- és Európa-bajnok birkózó és Cseh László, olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ – és Európa-bajnok úszó vállalta el.

A rendezvény jótékonysági jellegéből adódóan nevezési díj nincs, a futók adományként fizethetnek be összegeket. Az 1 kilométeres (1 körös) gyermekfutamra 1000forintot, a 2 kilométeres (2 körös) felnőttfutamra 2000 forintot lehet befizetni. A távokat sétálva is lehet teljesíteni.

Panna Repka Attilával. Fotós: olvasó

Nagyobb összeget is szívesen elfogadnak, ezt a kihelyezett adománygyűjtő ládákban lehet majd elhelyezni az esemény napján, a regisztrációs sátornál.

Virtuálisan is lefutható

A futásra online jelentkezési lehetőséget is biztosítanak. A futás napján, vasárnap, 8:45-től, a Generali Aréna előtti téren, az „ONLINE REGISZTRÁCIÓ” feliratnál kell jelentkezni a sorszámozott karszalagokért. Kollektívák, csoportok esetében is elég egy utalás, az elutalt összegnek megfelelő karszalagért csak egy embernek kell sorba állnia. Természetesen 8:45-9:45 óra között helyszíni regisztrációra is lehetőséget kínálnak. Akik a futás rajtja, azaz 10:00 óra után érkeznek, lemaradnak ugyan a rajtról, de regisztrálhatnak az eseményre, és ők is átvehetik a sorszámozott karszalagot. A táv virtuálisan is megtehető, szeretettel várják baráti társaságok, sportegyesületek, munkahelyi kollektívák csatlakozását az eseményhez.