Déli irányba bővül tovább a miskolci bicikliút-hálózat az erre vonatkozó jóváhagyást nemrég adta meg a Közbeszerzési Hatóság, így rövidesen lehetőség nyílik a beruházással kapcsolatos szerződések megkötésére. Az újabb kerékpárosbarát fejlesztés részleteit sajtótájékoztatón ismertette, hétfőn délelőtt Veres Pál, Miskolc polgármestere és Miklós Viktor, a polgármesteri hivatal pályázati főosztályvezetője.

„Folytatjuk a fejlesztést, amelynek eredményeként egyrészt összekötjük a város kerékpárút hálózatát a környező települések kerékpárhálózatával, másrészt a zöld közlekedésben szeretnénk előre lépni” – mondta Veres Pál. Hozzátette: Lehetőséget biztosít a város természeti adottságai ahhoz, hogy az egészséges életmód feltételei teljesüljenek. A polgármester arról is beszélt, fontos, hogy alternatív közlekedési eszközökkel is járjanak a városban, amelynek egyik alapfeltétele a megfelelő infrastrukturális hálózat. „A turizmus és az idegenforgalom területén, ami Miskolc számára egy kitörési pont, mindenféleképpen felértékelődött az aktív turizmus” – mutatott rá. Hozzátette: Ennek fényében most egy újabb 9 kilométeres fejlesztést jelentett be a városvezető, amelynek a kivitelezése hamarosan elindulhat.

Három méter széles lesz

Miklós Viktor arról beszélt, hogy a négy darab kerékpárút építése fog megvalósulni a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati forrásból. Az egyik az Miskolc és Mályi település között épül meg. Miklós Viktor megjegyezte, hogy Mályi település már korábban elkészítette a városhatárig a kerékpárutat, azt fogják becsatolni a város déli részéhez. „Ez a kerékpárút egészen egy nagyobb kereszteződéshez fog beérkezni, ahol az egyik szakasz a Déli Ipaipark irányába fog vezetni, a másik szakasz pedig tovább a városfelé a Bogáncs utcai kerékpárúthoz” – mondta.

Így néz ki Miskolc tervezett kerékpárút-hálózata

Arra is rámutatott, hogy a negyedig része a kerékpárútnak Kisgyőr felé fog tartani. „A közbeszerzési eljárás lezárult, a négy rész megépítése egyszerre indulhat meg és november 15-ig kell elkészülnie” – hangsúlyozta. Azt is elmondta, hogy a 3 méter széles kerékpárútak összege bruttó 1,1 milliárd forintba kerül.