A következő téma: Kicsoda Elon Musk? Messiás vagy szélhámos? lesz, melynek időpontja kedd, 18.00 óra, a Főbejárati aulában. Néhány év leforgása alatt gyökeresen megváltozott a közvélekedés Elon Muskról. Nem is olyan rég még az igazi Vasemberként emlegették, és sokan a világ megváltóját vélték felfedezni benne. Ő volt a régóta várt emberarcú milliárdos, aki öncélú haszonszerzés helyett végre az emberiség számára hasznos dolgokkal foglalkozik, és elhozza a technológiai fejlettség aranykorát. Egyre növekvő népszerűsége – és vagyona – miatt a média is többet kezdett foglalkozni vele, így idővel felszínre jutottak a techmilliárdos megítélését aláásó információk. Egy rakás be nem tartott ígéret és kétes döntés rekordidő alatt tette Muskot a világ egyik legmegosztóbb emberévé - írják a szervezők. Azt is hozzátették: A foglalkozáson megvizsgáljuk a milliárdos eddigi karrierjét és megvitatjuk, jogosak-e a hitelességét érintő kételyek.