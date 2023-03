Az elmúlt tíz napban főként a déli országrészben fordultak elő esők, záporok, melyek megöntözték a talajt, pedig az ország többi részén is ráférne egy jó locsolás az őszi vetésekre. A hőmérséklet jellemzően az ilyenkor szokásos értékek körül alakult, az idén a természet nem jár olyan sokkal előrébb az ilyenkor szokásosnál, mint a tavalyi évben. A folytatás is változékony, kora tavaszi időt ígér, főként pénteken és szombaton, majd a jövő kedden többfelé esőkkel, záporokkal – írja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében az OMSZ.

Jó állapotban vannak

Az őszi vetések jellemzően jó állapotban vannak, de az ország déli, délnyugati területeinek kivételével egyre jobban várnak egy kiadósabb esőt. Február első felében volt szűk tíz nap, amikor a fagyos éjszakákon a kórokozók némiképp gyérültek, és a fagy a növények januári, túl korai fejlődésnek indulását is visszafogta. A hónap közepén azonban fejlődésnek indult a vegetáció. Már az északkeleti országrészben is virágzik a som, a kajszi, az őszibarack és a körte virágrügyei is meg vannak pattanva Miskolc térségében. Délen, délnyugaton ezek a folyamatok még előrébb járnak, a mandula virágzása is elkezdődött. Az éjszakai fagyok, és a gyakran borult idő azonban visszafogja a növények túl korai fejlődését.

A folytatásban is időjárási frontok sorozata okoz változékony időt. Pénteken sokfelé, szombaton eleinte délen és keleten lehet eső, zápor, majd a nap második felében északkeleten akár hózáporok is előfordulhatnak. Vasárnap és hétfőn száraz időre van kilátás, de kedden nyugatról kelet felé haladva ismét egyre többfelé ered el az eső, és nemzeti ünnepünkön is lehetnek záporok.

Összességében a következő egy hétben 2-15 milliméter közötti csapadék várható a gyakran záporos jellegből adódóan elég nagy területi változékonyság mellett. A már régóta száraz középső és északi területeken is sokfelé valószínű 2-5 mm közötti, helyenként 10 mm fölötti eső. A hőmérséklet pénteken 15 és 20 fok körül alakul, majd szombaton egy hidegfront hatására több fokkal visszaesik, és a hétvégén 10 fok alatti maximumok lesznek jellemzők. A fagypont alatti hajnalok vasárnap és hétfőn térnek vissza, majd hétfőn ismét melegedés kezdődik, és egyre nagyobb területen melegszik napközben 15 fok közelébe a levegő. A szél szombaton nagy területen fokozódik viharossá, és a vasárnapi átmeneti mérséklődés után hétfőn is sokfelé lesz erős.