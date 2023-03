A 6-12 éves gyerekek húsvéti játékba, énektanulásba, kézműveskedésbe kapcsolódhatnak be és egy bibliai történetet is hallhatnakaz ünnep kapcsán 2023. április 1-jén, szombaton, 15 órától. Minden résztvevőt várnak a záró szeretetvendégségre is. A szervezők kérik az előzetes jelentkezést a programra 2023. március 26-ig, a [email protected] e-mail címen – hirdette meg közösségi oldalán a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség.