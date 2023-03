A stand up comedy élőben a legjobb – állítják ez esemény szervezői és hozzáteszik: „ha szereted a Showder Klub humoristáinak műsorát a tévében, akkor ezt az előadást imádni fogod. Élőben tényleg minden más, nem csak kövérebbek és/vagy alacsonyabbak a humoristák, hanem viccesebbek is. Itt aztán semmit nem vágunk ki, kendőzetlenül eléd tárják a legfrissebb poénokat, és kifulladásig nevettetnek. Ráadásul az előadás után még egy fotóra is elcsípheted a humoristákat, ha akarod, meg is ölelgetheted őket, de ne áruld el nekik, hogy ezt mi mondtuk!” Jegyek online és a helyszínen is elérhetőek elővételi áron. Helyszíni jegyvétel nyitvatartási időben a DVTK Shopban lehetséges.