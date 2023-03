A Vácon, a Piarista Kilátó Központban március 11-én megtartott ünnepségen Dr. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője az orosz-ukrán háborúra utalva hangoztatta: a béke és a biztonság lett a két legfontosabb érték tavaly február 24-e óta.

Rétvári Bence a polgárőröknek a közbiztonság érdekében nyújtott segítségét méltatva kiemelte, hogy már a jelenlétük is hozzájárul ahhoz, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat. Az államtitkár felidézte: tavaly a polgárőrök és a rendőrök 44 ezer esetben vállaltak közös szolgálatot, 393 ezer órányi közös szolgálatot teljesítettek. A polgárőrök a települések közbiztonsági védelme mellett a határvédelemben is szerepet vállaltak – ismertette. 2022-ben nyolc hónap alatt összesen 13 ezer szolgálatban vettek részt, és segítették a határőrizet feladatait, amire szükség is volt, hiszen összesen 270 ezer illegális határátlépési kísérlet történt tavaly. Rétvári Bence beszédében szólt arról is, hogy március 9-én, 15 tagország közös nyilatkozatot fogadott el az illegális migrációval kapcsolatban, amely felszólítja az Európai Bizottságot, hogy bocsásson rendelkezésre megfelelő pénzügyi támogatást a frontországok számára. A határvédelem-infrastruktúra minden típusára, beleértve a fizikai akadályokat is. Ez még nem jutott el a döntéshozókig – folytatta -, és az látható, hogy akik korábban ellenezték, hogy Európa meg tudja védeni a biztonságát akár külső határzárral is, azok eltökéltsége mit sem változott. Ez hosszú vita – tette hozzá.

A polgárőrök munkáját méltatva példaként hozta, hogy Franciaországban tíz emberből hat nem érzi teljesen biztonságban magát, a migránsok lakta negyedekben a franciák 83 százaléka hiányolja a rendőrök fokozottabb jelenlétét. Németországban 2021-ben a vonatokon 44 késes támadás történt, tavaly már 82, a peronokon 2021-ben „csak” 122, most 250. Az államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy amíg Magyarországon az emberek 85 százaléka biztonságban érzi magát. Svédországban az emberek 58 százaléka tart attól, hogy bűncselekmény vagy erőszak áldozatává válik, Magyarországon ez négy százalék – vetette össze.

A március 15-i ünnepre emlékezve rámutatott: amikor 1848-ban békésen győzött a forradalom, pontosan arra törekedtek, hogy Magyarország önállóan döntsön, a dinasztia semmilyen háborúba ne vigye az országot, az idegen katonákat vigyék el, a magyar katonákat ne vigyék külföldre. „Legyen béke, szabadság és egyetértés!, és most sem akarunk mást. Mindenkinek hideg fejjel és magyar szívvel be kell látnia, hogy egy háború kapcsán a legfontosabb, hogy azt elkerüljük.”

2022 a polgárőrség éve volt

Dr. Túrós András pohárköszöntője előtt kezdeményezte, hogy az OPSZ elnöksége Rétvári Bencét, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát a polgárőrség tiszteletbeli tagjává fogadja, amelyet a Testület tagjai közfelkiáltással meg is szavaztak.

A továbbiakban az OPSZ elnöke hangsúlyozta, hogy 2022 a polgárőrség éve volt, a polgárőrség csúcséve. „Olyan fantasztikus eredményeket ért el a Polgárőrség tavaly, amelyre méltón büszkék lehetünk. Magyarország kormányának a felkérését a határvédelemmel kapcsolatban száz százalékosan teljesítettük” – fogalmazott az elnök, aki szeretné, ha ezt a teljesítményt meg lehetne ismételni, hiszen a múlt évben 20 ezer polgárőr gyakorlatilag folyamatos szolgálatot látott el a déli határon, és a polgárőrök önállóan, vagy rendőrrel közös szolgálatban több mint 15 ezer határsértő elfogásában működtek közre. „Ezzel mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy Magyarország biztonsága megmaradt azon a szinten, amelyet évek óta élvezhetünk” – hangsúlyozta Dr. Túrós András, aki nem csak azoknak gratulált, akik az ünnepségen kitüntetéseket vehettek át, de mindenki másnak is, aki valamilyen formában részt vett a határvédelemben. Az OPSZ első embere megismételte, az OPSZ számít arra, hogy folytathatja a határvédelmi szolgálatot idén is.

Egy XXI. századi sikertörténet

A Magyar Rendőrség nevében felszólaló dr. Nagy László dandártábornok is emlékeztetett rá, hogy Magyarország közbiztonsága európai összehasonlításban is szilárd képet mutat, erre pedig – úgy véli – méltán lehetünk büszkék. „Ezt a szilárd közbiztonságot mi nem ajándékba kaptuk, ebben részt vett a rendőrség, a civil szervezetek és oroszlánrészt vállalt belőle a Polgárőrség is. A két szervezet közötti stratégiai együttműködés immár 10 éve töretlen és a polgárőrök segítsége ma már elengedhetetlen” –fogalmazott a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, aki szerint, a Polgárőrség egy XXI. századi sikertörténet, ezért bízik abban, hogy a jelenlegi szoros együttműködés a jövőben is folytatódni fog.

Díjazottak

Fotós: Posztos Csaba

Kollégánk elismerése

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége a polgárőrök munkájáról hiteles és korrekt tudósításai és sajtómunkája elismeréséül a „Polgárőrség Sajtódíja” kitüntetést adományozta Horváth Imrének, a Borsod Online és az Észak-Magyarország szerkesztőjének. Az elismerést a Vácon megtarott ünnepségen dr. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes és dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke adta át kollégánknak.