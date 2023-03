Hetedik alkalommal szervezett közös ünnepséget Háromhuta, valamint Regéc önkormányzata az Ősforrás Egyesülettel karöltve II. Rákóczi Ferenc születésnapja alkalmából. Az emléknapot már hagyományosan a háromhutai Rákóczi emlékparkban tartották meg szombaton, ahol az esős idő ellenére szép számú érdeklődő gyűlt össze.

Verbovszki Károly, Háromhuta polgármestere köszöntőjében kifejtette: a magyarok többsége leginkább a róla elnevezett, 1703-tól 1711-ig tartó szabadságharcról ismeri a nagyságos fejedelmet. Regécet és Háromhutát azonban különlegesebb kapcsolat fűzi Rákóczihoz, hiszen fiatalkora egy részét a regéci várban töltötte, Huta pedig a létét köszönheti neki. A fejedelem ugyanis 1698. február 28-án alapította meg az első üveghutát a mai óhutai településrészen, ebből fejlődött ki aztán a mai Háromhuta - közölte. A polgármester megemlítette: a Rákóczi emlékparkot 2015-ben avatták fel, majd folyamatosan bővítették, szépítették így teremtve méltó helyszínt a megemlékezésre – közölte.

Megértette a nehézségeket

Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője beszédében kifejtette: 347 éve született a vezérlő fejedelem, áprilisban lesz 288 éve, hogy elköltözött közölünk, 325 éve áll fenn Háromhuta és nyolc éve már, hogy az Országgyűlés gondoskodott arról, hogy hivatalosan is megemlékezhessen a nemzet nagy fiáról, Felsővadászi II. Rákóczi Ferencről. Hozzáfűzte: több oka is van annak, hogy a zempléni és abaúji polgárok nemcsak nagyra tartják Rákóczi Ferencet, hanem megkülönböztetett tisztelettel fordulnak feléje. A térségben meghatározó szerepet töltöttek be a Rákócziak, és maga Rákóczi is itt született, itt nevelkedett és töltötte el felnőttkorának azon részét, amikor éppen nem kényszerült a Habsburgok elől száműzetésbe vonulni. Dúsgazdag főúrként is megértette a szegényebb néprétegek nehézségeit, akik Lipót császár politikája miatt nemcsak a saját helyzetüket ítélték egyre kilátástalanabbnak, hanem az egész országét is – idézte fel a honatya.

„Zemplénben, a szabadság földjén mindig nagyon élesen látták az emberek, hogy mikor kell felkelni a külhatalmak elnyomása ellen. Rákócziban olyan vezetőt nyertek meg maguknak a magyarok, a ruszinok és a szlovákok, aki az elérhető legszélesebb elméleti és gyakorlati tudással felvértezve, de mégis egy kiváltságos rend tagjaként állt az osztrák császár által elnyomott nép élére” – mondta el beszédében dr. Hörcsik Richárd. A résztvevők az esemény zárásaként koszorúkat helyeztek el az emlékparkban álló Rákóczi szobornál.