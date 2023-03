Sem Kijevben, sem Moszkvában nem tapasztalható a békevágy szikrája sem, folytatódni fog tehát. De meddig? Meddig kell tovább szenvednie az ukrán népnek? Mennyire alkalmazkodott a lakosság a háborús helyzethez? A főbb infrastrukturális létesítmények megrongálódtak, gyakran nincs víz, gáz, áram, és sok helyen még a romok eltakarítására sincs erőforrás. A külföldről érkező segélyek mellett tudnak-e az egyházi szervezetek segíteni a humanitárius válság kezelésében, milyen feladatokat tudnak vállalni a belső menekültek szükséghelyzetének enyhítésére? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket vizsgál csütörtök esti, délután 5 órakor kezdődő programjában a miskolci Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehetséggondozó intézmény központjában. Ebben Veres Kristóf, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója lesz a segítség, aki 2023. január 18. és 27. között ukrajnai kutatóúton vett részt.

Lesz-e újabb menekülthullám?

Veres Kristóf megfordult Lvivben, járt Kijevben, és eljutott Herszon térségébe, az oroszok által korábban megszállt területre is. A kutatóúton egyházi és civil szervezetek vezetőivel, valamint az ukrán parlament több képviselőjével is találkozott. A kutató a tíznapos úton szerzett közvetlen tapasztalatait osztja meg velünk, illetve arra is keressük a választ, számíthatunk-e egy újabb, Európát érintő menekülthullámra.

Vendég lesz Kovács Blanka is, akinek az MCC Migrációkutató Intézet junior kutatójaként főbb kutatási területei közé tartozik az iszlám világ, Dél-Ázsia és a Közel-Kelet biztonságpolitikai helyzete, különösen Irán, Afganisztán és Pakisztán, a térségben tevékenykedő iszlám szélsőséges csoportok, a fegyveres konfliktusok és a migráció kapcsolódási pontjai.