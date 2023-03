A kerttulajdonosok többsége alig várja, hogy elérkezzen az igazi tavasz. Március végén általában már elkezdődnek a kerti munkák. Most ugyan pár napra visszatért a tél, de hamarosan valóban beindul a természet. A tavaszi és nyári hónapok azonban nem csupán a felhőtlen időtöltést hozzák el a szabadban, érkezik a nagy viharok ideje is. Ilyenkor egy kiszáradt, vagy korhadt, beteg fa nagy veszélyt jelenthet a környékén lakókra, de akár az ingatlanra is. Így idejében szükséges intézkedni, kivágatni a fát egy szakemberrel, még mielőtt bajt okozna.

A legtöbben szakemberre bízzák

Egy kétméteresre nőtt, saját ültetésű fenyőfát kellett kivágnia a napokban a kertjében a nekünk nyilatkozó édesapának, mert már túlságosan elterebélyesedett, ránőtt a gyerekek játszóterére. Zsolt elmondta, neki van tapasztalata és felszerelése is ehhez, ezért nem hívott szakembert, de úgy tudja, egy ilyen fa kivágásért nagyjából 8-10 ezer forintot kérnek el Miskolcon, illetve Borsodban. Szerkesztőségünk munkatársa arról számolt be, mostanában kértek ajánlatot fakivágásra. Egy kiszáradt, illetve egy villám sújtotta fa eltávolítását 45 ezer forintért vállalta a szakember, de nem szállítják el a fa törmeléket. Egy másik megkérdezett kolléga pedig elárulta, még tavaly vágatott ki egy magasra nőtt – legalább 15 méteres – fenyőfát a kertjében, mert féltek, hogy rádől a házra. Azt a munkát 20 ezer forintért végezték el, de ezért az összegért el is szállították a fát.

Képzett munkaerő végezheti

Utánajártunk az áraknak országosan, illetve vármegyénkben is. Nagy különbségeket nem fedeztünk fel. Úgy tűnik, ha Budapesten, vagy a Dunántúlon van a fa, azt nagyjából ugyanannyiért vágják ki a szakemberek, mint ha egy borsodi kertben található. A fa kivágásának árát több tényező is meghatározza: a fa mérete, törzsének átmérője, magassága, állapota, illetve a terület, ahonnan el kell távolítani. Ez utóbbi azért fontos, mert az befolyásolja a favágó munkáját. Az sem mindegy, hogy mekkora emberi erő szükséges, mert a kis fához elegendő egy, de a nagy, problémás fához több szakember kell. Egyébként a díjak számottevően nem változtak az utóbbi évekhez képest. Bár az üzemanyag – amely a gépeket hajtja és a szállításhoz is kell - ára jelentősen emelkedett, ez nem látszik feltűnően. Az interneten keresgélve rengeteg a találat fakivágásra, érdemes utána nézni azonban a hirdetéseknek, mert bár az árak között csak néhány ezer forintos eltérés van, a vállalkozó megítélése fontos lehet, mint ahogyan szakértelme és erről szóló bizonyítványa is. Hazánkban ugyanis ennek komoly szabályozása van.

A méretes darab drágább

Információgyűjtésünk eredményeként elmondható, hogy egy fakivágás átlagos költsége 20-60 ezer forint között mozog, de a végső árat a legtöbb szakember csak a helyszín alapos ismerete után állapítja meg és egy extrém méretű, nehezen eltávolítható fa vagy több fa kivágása akár több 100 ezer forint is lehet. Ahogyan más ajánlatkérés esetében, így itt is érdemes több céget, vállalkozót megkérdezni. Vannak, akik a helyszíni felmérésért kiszállási díjat számítanak fel, erről se feledkezzünk meg a számoláskor. Meg arról sem, hogy jellemzően tavasszal és ősszel van szezonja a fakivágásnak, ezért a munka időpontját minél előbb egyeztessük, különben akár heteket is várhatunk. Mielőtt azonban a fát kivágatjuk a kertünkből még arról sem árt tájékozódni, hogy a helyi önkormányzatnak van-e bármilyen rendelete, amely szabályozza a portán belüli fakivágást, vagyis engedélyt kell-e kérnünk hozzá még akkor is, ha magántulajdon a kert és maga a fa is. Az engedély nélküli fakivágás miatt ugyanis környezetvédelmi bírsággal is sújthatják a tulajdonost.