Alig egy esztendővel ezelőtt ezt a bejegyzést olvashattuk a Borsod Online és az Észak-Magyarország olvasói által a tavaly év emberévé választott Galamb Alex közösségi oldalán: „Kedves Mónika! Ma 2 évvel ez előtt ismertelek meg. Ebben a 2 évben nagyon sok jó dolog történt velünk. Például házastársak lettünk és lett egy gyönyörű gyermekünk, Szelim baba. Köszönök neked mindent! Szeretlek! Remélem, a jó dolgok folytatódnak!”

Ősszel aztán videón csodálhattuk meg, hogy Szelim baba elindul és együtt ünnepelhettük meg Alexékkal a kicsi egy éves születésnapját.

Most az is kiderült, hogy tovább gyarapszik a család. Alex a következőt írta Facbook-oldalára: „Kedves emberek! Örömmel jelentem be, hogy bővül a család. A feleségem babát vár. Köszönjük szépen, Istenem!”

Fotós: Bujdos Tibor

Újabb családi feladatok várnak tehát az év emberére, aki személyes példamutatásával, a szegény sorsú gyermekek segítésével érdemelte ki a megtisztelő címet. A Sütni jó! Alapítványon keresztül oktatja, tanítja a gyerekeket arra, hogyan lehet a szorgalom, a tanulás révén érvényesülni az életben. Alex hitvallása ez: "Én egy olyan ember vagyok, aki szeret sokat nevetni, sütni és tanítani a gyerekeket a sütésre."