Az egyetemisták 55 százaléka tanulás mellett dolgozik, derül ki az Eduline oktatási portál felméréséből mint az is, hogy a legtöbb fiatal azért vállal munkát, mert különben nem tudná finanszírozni a tanulmányait.

Az egyetemi oktatók szerint az lenne a szerencsés, hogy ha már a diákok munkát vállalnak, akkor az a tanulmányaikhoz kapcsolódna. Ezt azonban nehéz kivitelezni, mert a fiatalokat elsősorban az ügyfélszolgálatokon, a vendéglátásban és a kereskedelemben látják szívesen.

Megterhelő

– A felmérés eredménye valós – fogalmazott Szabó-Tóth Kinga, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Társadalomtudományi Intézetének intézetigazgatója. – Mi is azt tapasztaljuk, hogy a hallgatók több mint fele tanulás mellett dolgozik is. Természetesen nem minden szakon tudnak munkát vállalni. A bölcsész képzéseken megtehetik, mivel lazább az óraterhelés, és kevésbé gyakorlatorientált szakokról van szó. A műszaki és a jogász-képzésen azonban sok a gyakorlat és a hétről hétre beadandó feladat. Utóbbi főleg a műszaki szakokra jellemző. Nálunk azonban jellemző a tanulmányok melletti munkavállalás. A diákok elsősorban iskolaszövetkezeten keresztül dolgoznak, sokan valamilyen telefonos ügyfélszolgálaton, call centeres munkát végeznek. Mások különböző élelmiszerláncok üzleteiben, van, hogy komoly fizikai munkát vállalnak. Mindez az egyetemi oktatást is érinti. A hallgatók szeretnék, ha az órákat tömbösítenénk, és csak néhány nap teljen az egyetemen, hogy a többi napon dolgozni tudjanak. Nem akarnak például óraközi szünetet, és olyan napokat, amikor csak két-három órájuk van. Bosszantja őket, ha a munkájukat nem tudják beosztani – árulta el tapasztalatait az intézetigazgató.

Hozzátette: a hallgatók egy része valóban azért dolgozik, hogy biztosítsa a megélhetését, de vannak olyanok is, akik a jobb életszínvonal miatt. Jellemző az is, hogy az utóbbi években megkopott a nappali képzés presztízse. Ma azonban már egyesek egyéni tanrendet kérnek, éppen amiatt, mert dolgoznak. Ez megnehezíti az oktatók munkáját is. Aki nappalin megszerzi az alapdiplomáját, gyakori, hogy a mesterképzést már levelezőn folytatja. A munka miatt a hallgatók nem igazán tudnak elmélyülni a tudományokban, mert nincs idejük például olvasni.

– Szoktam tanácsolni a diákjaimnak, hogy menjenek el önkénteskedni vagy vállaljanak munkát a szakmájuknak megfelelő helyen. De nem ez a jellemző. Inkább beülnek a call centerbe, vagy több műszakban fizikai munkát végeznek, ami teljesen kiveszi az erejüket. A vizsgaidőszakban ez rendkívül megterhelő, hiszen a munkahelyen nem lehet azt mondani, hogy vizsgaidőszak van – fogalmazott Szabó-Tóth Kinga.

Marad a vendéglátásban

– Az egyetemi évek második félévétől kezdtem dolgozni – mondta a boon.hu-nak Kiss Alexandra, aki Miskolcon volt középiskolás, de a fővárosban szerezte meg a diplomáját januárban. – Nekem valóban azért kellett munkahelyet keresnem, mert bár a szüleim támogattak anyagilag, de a teljes kiadásaimat nem tudták fedezni. Egy vendéglátó helyen dolgoztam, ahol jól éreztem magam, és mellette tanulni is tudtam. A covid ideje alatt is dolgoztam, mert elvitelre főztünk és sütöttünk. A diplomám megvan ugyan, de maradtam a vendéglátásban, mert sokkal jobban fizet, mintha a végzettségemnek megfelelő munkahelyet választottam volna. Azt tapasztaltam, hogy azok az egyetemi társaim, akiknek albérletet kellett fizetniük, mindannyian dolgoztak valahol – tette hozzá Alexandra.

Kétezer óránként

Körülnéztünk az egyik iskolaszövetkezet oldalán, hogy jelenleg milyen munkákat kínálnak Miskolcon és környékén a diákoknak. A legjobban azok kereshetnek, akiknek már van szakmai tudásuk és jól beszélnek angolul. A pénzügyi-számviteli gyakornokok például 2 ezer forintot is kaphatnak óránként. Már keresik a nyári szezonra az úszómestereket és csúszdakezelőket. Aki megfelel a követelményeknek, bruttó 1704 forintot kereshet óránként.

Az egyik szállásportálnál bruttó 1420-1760 forint az órabér, és a munkaidő egy részében otthon lehet dolgozni. Vannak olyan ajánlatok is, ahol a munkabér mértéke megegyezés szerint történik. Call centerben azonban nem lehet túl sokat keresni, óránként 1334 forintot.