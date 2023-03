„A hazafias-és honvédelmi nevelés célja, hogy tudatosítsa a haza szeretetének és a haza védelmének fontosságát, valamint járuljon hozzá a fiatalok felelős állampolgárrá neveléséhez. A Hazafias nevelés, a hazához, a haza értékeihez való érzelmi kötődés, pozitív viszony kialakítása és megszilárdítása. A honvédelmi nevelés során pedig a fiatalok fizikai, érzelmi és szellemi félkészítése zajlik a haza védelmére, az országban élő emberek és a nemzeti értékek megóvásához szükséges tudás és attitűdök elsajátítása mellett – ismerteti a fogalmakat Csetneky Attiláné hadnagy.

A katona hangsúlyozta, hogy „a kötelező sorkatonai szolgálat felfüggesztése óta nagyobb szükség van honvédelmi nevelésre, hiszen a családokból hiányzik a minta, a katona képe. Most már generációk nőnek fel úgy, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy mi a katonaság, mi egy katona feladata és mit jelent a haza védelme. Amíg a sorkatonaság fénykorát élte, minden családban volt legalább egy katona, így személyes tapasztalattal rendelkeztek arról, milyen egyenruhában szolgálni a hazát. Ez manapság már elhalványulóban van, ezért kell ezt tudatosítani a fiatalokban a honvédelmi neveléssel” – magyarázza a hadnagy.

Eltérő aktivitással fókuszálnak rá

Az iskoláknak a honvédelmi nevelést törvény is előírja. Ezt az iskolák eltérő aktivitással alkalmazzák. Általában elmondható, hogy amelyik iskolában kadét programot működtetnek, ott jobban fókuszálnak a honvédelmi nevelésre.

„A honvéd kadét partner iskolákban honvédelmi alapismeretet oktatnak, eltérő szinten. Az egyes szinten heti 2-3 órában valósul meg a honvédelmi nevelés és nagyon sokszor csak szakkörszerűen. A kettes szinten már komolyabban veszik a honvédelmi nevelést, sőt ebbe a csoportba tartozó intézményekben a tantárgyból érettségit is tehetnek a diákok. Ide tartozik például a Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Informatikai Technikum, ott nemrégiben volt a felvételi és többszörös a túljelentkezés erre a szakra. Ebből is látszik a fiatalok érdeklődése a honvédelem iránt. A hármas szinthez tartoznak a klasszikus bentlakásos katonaiskolák. Ilyen például a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium” - mondja Csetneky Attiláné hadnagy. Az itt tanuló diákok viszont nem feltétlenül a katonai pályán képzelik el hivatásszerűen az életüket. De közülük nagyobb számban kerülnek ki olyanok, akik a katonai pályát választják majd, hiszen 4 évig érzékenyítve vannak a honvédelem ügye iránt – teszi hozzá a hadnagy.

Rácz Péter t. főhadnagy kiegészítve kollégáját elmondta, „ a honvédelmi nevelés jelentőségét emeli, hogy nem civil tanárok, hanem egyenruhás katonák tartják az órákat, „ jó, ha a kadétok látják, hogy hogyan beszél egy katona, milyen nonverbális kommunikációs eszközei vannak, melyek kiegészítik a mondandóját, hogyan gesztikulál, hogyan építi fel előadását. A megjelenésünkkel is példát adunk.”

„A honvédelem ügye iránti érdeklődés alapvető dolognak kellene, hogy legyen egy magyar ember számára és ezt már fiatal korban el kell ültetni a gyerekekben,.Ezekkel az információkkal szélesíthető a látókörünk, és bővíthető általános intelligenciájuk. Emellett olyan információkhoz juthatnak a fiatalok, melyeket mindennapi életük során is tudnak hasznosítani” – hangsúlyozza Csetneky Attiláné hadnagy. Emellett betekintést nyerhetnek az államigazgatás, közigazgatás működésébe is, vagy többek között a magyar választási rendszerbe is.

A honvéd kadét program

A honvéd kadét program célcsoportja a 9-12 osztályos tanulók, de a katonák szerint az a legjobb, ha gyerekek minél korábban, már az általános iskolában találkoznak a katonasággal, katonákkal. A kadét program azért is lehet ennyire vonzó a fiatalok számára, mert havi ösztöndíjat kapnak szolgálatukért, tanulmányi eredményüktől függően, amely 14 000 forinttól 48 000 forintig terjedhet.

„Országos szinten az elsők között vagyunk a honvéd kadét partneriskolák számát tekintve, jelen pillanatban a vármegyében a 65 középiskolából 19 partneriskola csatlakozott a honvéd kadét programhoz. Ez egy nagyon szép szám, rendkívül népszerű az iskolák körében”- emeli ki a hadnagy.

A néma csend náluk alapvető elvárás

Ebben a folyamatban az iskolák igényeit mindenképpen szem előtt tartják és óráikat beillesztik az iskola tanrendjébe. Ennek megfelelően 10 témában kínálnak előadásokat az iskoláknak és rajtuk keresztül a diákoknak pl. haderőfejlesztésről, NATO rendszeréről, nők a seregben, de népszerű a fegyverismeret és a missziós faladatok téma is.

„Engem a NATO témájára kértek fel. A történetével foglalkozunk, milyen politikai üzenetet hordoz magában a szervet, Magyarországnak milyen lehetőségei vannak a szervezetben és napi aktualitásokkal – mondja a tartalékos hadnagy, majd hangsúlyozza 45 percben beszélni egy témáról úgy hogy még egyfajta diskurzus is kialakuljon, nagyon nehéz. „Én úgy tapasztaltam, hogy nagyon élvezik a diákok ezeket az órákat, még akkor is, ha a pedagógusokhoz érkezett visszacsatolás alapján, mi sokkal szigorúbbak vagyunk és nagyobb fegyelmet várunk el az óráinkon. A néma csend az nálunk alapvető elvárás, ez a tisztelet jele. Az én témámtól egy kicsit megrémülnek a fiatalok. Látható, hogy ez a nemzedék már nem követi a napi eseményeket, már közel sem annyira hírolvasó, hírértelmező, mint az előtte lévők, de az aktuális események, amelyek a világban manapság történnek, már az általuk látogatott platformokra is beszivárognak. Ilyenkor pedagógusok is vagyunk, így olyan elemeket kell beilleszteni, melyek az érdeklődésükhöz közel állnak, pl. a telefonjukat és az internetet. A gyerekek előtt egyszerre vagyunk pedagógusok és katonák, tehát mindkét oldalnak meg kell felelni. Információt adsz, fegyelmet tartasz és még a visszacsatolásra is figyelsz. Azt gondolom, hogy a Magyar Honvédségnek a kadét program az egyik legmaradandóbb és legjobb befektetése.”

Komplex feladat

A honvédelmi nevelés nem csak az iskolák feladata, hanem ebben segítséget nyújt a Honvédelmi Minisztérium, a Honvédelmi Sportszövetség és a Magyar Honvédség is. Így egyfajta hármas támogatást kap az oktatási intézmény, és persze Miskolci Toborzó Iroda is bekapcsolódik a honvédelmi nevelés támogatásába – hangsúlyozza a hadnagy

Csetneky Attiláné elmondta,18 év alatt nem beszélhetünk toborzásról, hanem csak pályára irányításról, pályaorientációról, ha eléri 18. életévét, ez már átcsap toborzásban és vagy élethivatássá válik vagy csak egy felkészült és széles látókörű, tájékozott felnőtt válik a fiatalból. Rácz Péter tartalékos főhadnagy szerint „a fiatal korosztálynak a maga érintetlen idealizmusába el lehet ültetni azokat a magokat, amelyek később nagyon szépen szárba tudnak szökkenni, hogy egészséges fiatal nők és egészséges fiatal férfiakká váljanak. A Magyar Honvédség egy olyan értékrendet közvetít a fiatalok felé mi nagyon kevés munkahelyen és munkakörben van meg. Ez az értékrendszer nem általános. Ez által jobb emberré válhatnak. Ez egy komoly felelősség És erre nagyon nagy szükség van vármegyénkben is” – zárta gondolatait Rácz Péter tartalékos főhadnagy.