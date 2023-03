Pályaválasztási napot rendez március 31-én a Miskolci Herman Ottó Gimnázium. Ezért olyan, korábban végzett hermanos diákokat keresnek, akik a jelenlegi tanulókkal megosztanák egyetemi éveik tapasztalatait, választott szakmájuk karrierútját. A cél, hogy a jelenlegi tanulók okuljanak és szélesedjen a rálátásuk a világra. Az öregdiákok előadásukba belevihetik személyes elképzeléseiket, sztorizhatnak, használhatnak kivetítőt, tarthatnak interaktív előadást is. „Szeretnénk, ha ti is és a jelenlegi diákok is azt éreznék, hogy az alma mater nem csak a tanulmányi évekre érvényes hovatartozás”, írja a gimnázium vezetése. További részletek és a jelentkezés módja az iskola közösségi oldalán.