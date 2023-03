A tavaszi idő közeledtével egyre többen döntenek úgy, hogy lecserélik a téli abroncsaikat nyárira, azonban fontos figyelni arra, hogy minden abroncs egységes legyen. A téli körülményekre optimalizált gumiabroncsok számára a nyári hőmérsékleti viszonyok már túl magasak. A puhább gumikeverék tovább lágyul, ami növeli a fékutat, rontja a kanyarstabilitást, tehát fokozza a balesetveszélyt. A téli abroncsok nyári használata a gumiabroncsok következő téli tulajdonságait is negatívan befolyásolják, és nem lesznek már képesek az eredetileg tervezett hatásfokuk elérésére, így se télen, se nyáron nem jelentenek optimális megoldást. A nem az évszaknak megfelelő abroncsok használatával nem csak épségünket veszélyeztetjük, de a pénztárcánknak sem kedvezünk, hiszen abroncsaink élettartamát is lerövidítjük, ezzel nagyobb kiadást generálva, mint, amit egy-egy téli és nyári gumigarnitúra beszerzése jelentene. Van azonban egy kiskapu: ha szinte egyáltalán nem, vagy ha csak havi néhány tíz kilométer erejéig használjuk az autónkat, fent hagyhatjuk a téli szettet – hívta fel a figyelmet Magyar Gumiabroncs Szövetség.

A kevert abroncsfajták kevesebb biztonságot nyújtanak

A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan nem akarnak a tavaszi abroncsváltáskor négy új abroncsot venni, hanem – mondván, hogy elegendő a hajtott tengelyre nyári mintázatút felszereltetni – hátul érintetlenül hagyják a téli abroncsokat. De ez még annál is rosszabb eredményt szül, mintha egyszerűen fent hagynák a téli szettet. A nem egységes abroncskészlet használata rontja az autó irányíthatóságát, tapadását és stabilitását - bármely irányváltási helyzetben -, és a fenti módon szerelt autóval megállni sem egyszerű. Amit talán megspórolunk az elhalasztott abroncscserén, annak többszörösét fizethetjük ki, akár már egy kisebb koccanás esetén karosszériajavításra. A téli és nyári abroncsok anyaga és mintázata nem véletlenül különböző: ezeket egymástól nagyban eltérő körülményekre tervezték. Ezért az az ideális állapot, amikor az autóra felszerelt gumiabroncsok mérete, mintázata és egyéb jellemzői azonosak, ideértve a pótkereket is. A szakértők azt javasolják, hogy minden esetben legyen négy plusz egy pótkerék szett az autón. Amennyiben nem teheti meg valaki, hogy lecserélje mind a 4 abroncsát, akkor inkább hagyja fent a télit, mert az abroncsok keverésével veszélyeztethetik mások testi épségét is.