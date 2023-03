Évtizedeken keresztül rontott a városképen a Piac út felett átnyúló, és egyébként is hosszan elnyúló távhő vezeték. Az Ózdi Távhő Kft. egy sikeres pályázatnak köszönhetően a földben új hálózatot építhetett ki, így minden akadály elhárult a régi rendszer elbontása elől. Néhány nappal ezelőtt a kivitelező hozzálátott a munkához, amelynek volt egy olyan szakasza, amikor egy délelőttre az autós és a gyalogos forgalmat is le kellett zárni a Piac úton.

Lezárták a forgalmat

Ekkor bontották el ugyanis az útszakasz fölött átnyúló négy tonnás vasszerkezetet, amelyet lángvágóval vágtak szét. A darabolást követően pedig egy daru segítségével helyezték az elemeket a kétsávos út melletti parkolóba. A bontási folyamat egyébként az ütemtervnek megfelelően halad, rövidesen a tartóoszlopokat is eltávolítják a város középéről.

– Nagyjából négy hétre terveztük a csőbontási folyamatot, de közben egy speciális eszközzel már a betonoszlopok kivágását is megkezdjük – tette hozzá Gál Tamás, a kivitelezést végző OEKSZ Kft. építésvezetője. – Az előkészítésből a teljes zárásig nagyjából két hónap alatt mindennel végzünk majd.

Kevesebb gáz

Több szempontból is fontos volt ennek a pályázatnak a megvalósítása. Halász Sándor, az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője kiemelte: energiahatékonysági szempontból rengeteg megtakarítást eredményez a föld alatt kialakított és üzembe helyezett rendszer. Ennek köszönhetően ugyanis a szolgáltatáshoz kevesebb gázt kell felhasználniuk, ami hozzávetőleg hét százalékos megtakarítást eredményez a lakosság és a cég számára.

Fotós: Marosréti Ervin

– A tavaly megkezdett projektet idén is folytatjuk – árulta el Halász Sándor. – A vállalásaink közül ugyanis még hátra van tíz hőközpont megépítése és a fűtőerőműben is több feladat. A jelenleg is folyó bontási munkát saját erőből tudjuk elvégezni. A kivitelező kiválasztásakor fontos szempont volt a díjszabás, de a komplexitást is szem előtt tartottuk. A vállalkozó ugyanis az elbontott elemek elhelyezéséről is gondoskodni fog.

Javult a városkép

Nem csupán az energiahatékonyságot, hanem a városkép javítását is jelentősen szolgálja az Ózdi Távhő Kft. által végzett munka. A több mint fél kilométer hosszúságban a levegőben elnyúló vezeték ugyanis a jövőben már nem rontja a kilátást ezen a részen. Ezzel kapcsolatban a tervek már régen elkészültek, amelyekből most valóság vált.

Fotós: Marosréti Ervin

– Nagyjából hat évet csúszott a projekt megvalósítása, de az a lényeg, hogy végre a hálózat modernizálása és földbe fektetése után a bontás sem kell tovább várni – emelte ki Janiczak Dávid, Ózd polgármestere. – Ez azért is fontos, mert annak idején a korábban megépült piaccsarnokot is úgy terveztük, hogy a levegőben lévő csőhálózat már nincs ott. Most viszont már tényleg nem lesz, így a lakosság számára a csarnok melletti út is használhatóvá válik.