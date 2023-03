Hangversenyen jártak az Encsi Váci Mihály Gimnázium diákjai a napokban. A M.É.Z. (Meg nem Értett Zenekar) ifjúsági koncertjén vettek részt a Filharmónia Magyarország szervezésében az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola aulájában. A koncerten megismerkedhettek az ír és a skót népzenével. A zenekar tagjai több hangszeren is játszottak az előadás során, a zenei eszközökről egy rövid ismertetőt is tartottak a közönségnek. Angol, magyar és ősi gael nyelven szólaltak meg dalok. Az 1988-ban alakult zenekar az ország szinte minden településén, így Encsen is koncertezett már.