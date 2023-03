Néhány nappal ezelőtt érkezett meg a struccfélékhez tartozó madárpár Ózdra, de a létesítmény rövidesen lámákkal is bővülni fog. A háztáji szárnyasok is többen vannak, a tyúkok és a kakasok mellett kacsák és pulykák jelentek meg. Az állatsimogatóban továbbra is lehet pónizni, csacsit, kecskéket etetni, de akár a pávákban is gyönyörködhetnek a látogatók.