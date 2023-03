Több, Mint Kert Kosárközösség vezetője. Ők is vegyszermentes zöldséget termelnek és adnak el a közösség tagjainak, azonban hozzájuk más helyi termelők is csatlakoztak. Így van a kínálatban például házi tojás, gyümölcs, kovászos kenyér és kecsketejes termékek is – tudatta a gazdálkodó.