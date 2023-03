Summázva, ötvenmillióból elkészült az épület, aminek avatására március első hetében került sor. Az építés részleteit Ivanics Imre András polgármester ismertette.

– Nagyon remélem, nem csak az én számomra, de a község számára is fontos beruházásról beszélhetek, a megvalósulásban részt vettek a helyi kivállalkozók, kezdve a villamos szakemberektől a kőműveseken keresztül a vízvezeték-szerelőkig. Az volt a kérésem a kivitelezőhöz, hogy alkalmazza a helyi vállalkozókat, aminek vonakodás nélkül tett eleget. Nem mondom, hogy minden zökkenőmentesen haladt, de a végeredményt látni kell, úgy érzem jól sikerült. Egy óriási hiányosságot sikerült pótolni, hiszen Csobajnak egyetlen szálláshelye sem volt eddig, most öt szobával rendelkezünk – közölte a polgármester.

Hihetetlen fejlődés

- Hihetetlenül szimbolikus projektről beszélhetünk - tette hozzá az elhangzottakhoz dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő – A polgármester úrnak mindig vannak egyedülálló ötletei. Egy éve jártam ezen a területen, hihetetlen a csoda, ami azóta történt. Csobaj fejlődik, most épül egy bölcsőde, számos ponton újult meg az óvoda, játszóteret valósítottak meg, az iskola teljesen új köntöst kapott, a Taktaközi települések közötti út harminckét kilométeren keresztül került felújításra. A közfoglalkoztatás keretén belül működtetett vendégházban nagy az idegenforgalmi lehetőség, Csobaj - Tiszaladánnyal együtt - most nyert el egy lovas-turizmussal kapcsolatos pályázatot, amibe be lesz vonva Tiszatardos is – mondta az országgyűlési képviselő.

Gaál Krisztián, a Tokaj Járási Hivatal osztályvezetője hozzáfűzte, az effajta beruházásokhoz kellenek azok a településvezetők, akikben meg van a kellő akarás, hogy felhajtsák a szükséges forrásokat és azt a lehető legjobb minőségben tudják hasznosítani.

Vendégház, pálinka, Taktaközi településvezetők

Fotós: Serfőző László

Az eseményen részt vettek a Taktaközi települések polgármesterei, akik öt évvel ezelőtt elhatározták, hogy a Tokaj-hegyaljai Polgármesterek Borának mintájára elkészítik a Taktaközi Polgármesterek pálinkáját az összefogás, az összetartozás jegyében. A szilvapálinkát tartalmazó palackok átadására a vendégház avatása adott jó alkalmat.