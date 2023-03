Kazincbarcika önkormányzata és a Barcika Art Nonprofit Kft. március 23-án, csütörtökön a Mezey István Művészeti Központ emeletén rendezte be a szakképzősök Montázs című kiállítását, amely május 4-ig tekinthető meg. A hagyományokhoz híven minden évben bemutatkoznak a helyi művészeti szakképző diákjai munkáikkal.

Forrás: Bartók Bence Barcika Art

A festményeken kívül, kézi- és számítógépes grafikai tervek, plakátminták, textilnyomatok és torzók is láthatók. Sőt idén egy performansszal is készültek. Kiállításukat rendszerint egy művésztanár, most Telekes Balázs nyitotta meg – tudtuk meg Ursutzné Blága Krisztina kulturális menedzsertől, a Gyermekek Háza – Kézművesház egységvezetőjétől.