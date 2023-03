„Sajnos az aggodalmakból valóság lett, bezárás fenyegetheti a menhelyeket!”, írta közösségi oldalán a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA)

– Az elmúlt év gazdasági változásai, az állandó áremelkedések nagyban megnehezítik a menhelyek munkáját, a MÁSA működése is 3-4 hónapon belül ellehetetlenülhet állami segítség nélkül – fogalmazott Kisfalvi Nyina, az alapítvány elnöke. – 2022 nyara óta folytatunk egyeztetéseket a Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség tagszervezetként a szaktárcákkal, várva bármilyen támogatási formát, hiszen állami feladatot látunk el normatív támogatás nélkül. Ez azt jelenti, hogy az állatbarát emberek adójának egy százaléka és más adományok finanszírozzák az állami feladat ellátását. Nehéz szívvel éljük meg mindezt, hiszen az állatvédelem helyzete mindig nehézségekkel volt teli, azonban a jelen pillanatban talán a nyár közepéig tudunk kitartani, ismerve a kiadások, valamint a rendelkezésre álló anyagi forrásainkat. És nem csak a MÁSÁ-ról van szó – tette hozzá.

Kisfalvi Nyina, a MÁSA elnöke Fotós: Bujdos Tibor

Sodródnak

– A menhellyel rendelkező szervezetek különösen érintettek. Hiszen olyanok vagyunk mint egy nagy háztartás, magas energiafelhasználással, állandó bér- és közteher-költségekkel, állandó állatlétszámmal. Az állategészségügyi költségek, vakcinák, ellátások, műtétek is minimum 30 százalékkal emelkedtek az elmúlt félévben. A menhelyek többségének a legfőbb bevételi forrása az adók egy százaléka. Ez a minden év szeptemberében kiutalt összeg ad tervezhetőséget az elkövetkezendő évre, de most nincsenek tervek, csak a kilátástalanság. 23 éves működési tapasztalatunk mondatja velünk, sodródunk az ellehetetlenülés felé. A gazdasági cégek is becsődölhetnek, akkor felszámolják őket. A menhelyek is bezárhatnak, de ne feledkezzünk meg a gondozott állatokról. Mi lesz velük? – tette fel a kérdést Kisfalvi Nyina.

Minden drágább

Ugyanilyen aggodalmai vannak dr. Orbán Zsófiának, a Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség elnökének. Mint mondta, 42 tagszervezetük van országszerte, Borsod-Abaúj-Zemplénben Miskolcon a MÁSA, Sátoraljaújhelyen pedig a Zemplén Gazdátlan Kutyáiért Alapítvány. A 42 tagszervezet 36 menhelyet tart fenn.

– A probléma az, hogy ősztől már nem tudják kigazdálkodni az infláció miatti többletköltségeket az adók egy százalékából. Tavaly szeptembertől kezdtük mérni a költségeiket, október végére 30 százalékkal, év végére pedig 50 százalékokkal több volt a kiadásuk az infláció előtti időszakhoz képest. Mivel a menhelyek közhasznú szervezetekként működnek, tartalékkal nem rendelkeznek. Az adók egy százalékából egyébként már 5 éve nem jönnek ki, minden évet mínusszal kezdenek, és mindegyiknek van adóssága – sorolta az elnök.

Folytatják

Kérdéseket küldtünk a problémával kapcsolatban Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztosnak.

Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos

Fotós: MW, Cseh Gábor

Írásban a következő választ kaptuk: „Ma Magyarországon az állatvédelem gerincét a civil szervezetek adják, amiért nem lehetünk elég hálásak nekik. Éppen ezért teszünk meg mindent a kormányzat részéről, hogy megkönnyítsük a mindennapjaikat. Az elmúlt években soha nem látott támogatásban részesültek, például 2021-ben 67 civil szervezet kapott rendkívüli anyagi támogatást. Most már hagyománnyá vált, hogy karácsonykor miniszterelnök úrral tápadományokat ajándékozunk a menhelyeknek. Viszont nem lehet elmenni amellett, hogy a háború okozta gazdasági válság hatással van az állatvédelemre is, ezért 2022-ben 500 millió forint keretösszegű pályázatot írtunk ki, ahol az elnyert összeget működési költségre, ivartalanításra és állategészségügyi szolgáltatásra, valamint férőhely bővítésének finanszírozására használhatják fel. 187 nyertes pályázat volt, amely összege január végéig eljutott a pályázók felé. A MÁSA 5 millió forint támogatásban és 200 kiló tápadományban részesült. Természetesen a munka itt nem áll meg, hiszen az a jó irány, ha ezeket az intézkedéseket folytatjuk. Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a lehetőségekhez mérten támogatni tudjuk az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezeteket. Közös ügyünk az állatvédelem!”