A Holdam Egyesület idén újra megrendezi a Vörös Sátor Fesztivált, melynek középpontjában a nő áll. Különleges hangulatot teremtenek március 17. és 19. között, ahol a nő ismét megtalálhatja valódi önmagát és közben átélheti a közösségi élményt.

A szervezők szó szerint vörös sátrat építenek az esemény helyszínén, vagyis mindent piros színnel borítanak be, amely az anyaméh hangulatát képes felidézni. Biztonságot, békességet nyújt, és segít feléleszteni a női erőt, bölcsességet és méltóságot. A résztvevők összegyűlnek és megoszthatják egymással tapasztalataikat, gondolataikat, érzéseiket és tudásukat. A nők történeteiken keresztül közösen kapcsolódhatnak egymáshoz, anyáikhoz és nagymamáikhoz.

A nőnek magára kevés ideje jut

Legutóbb 2016-ban volt ilyen nagy szabású Vörös Sátor Fesztivál Miskolcon, azóta cserélődtek a tagok a Holdam Egyesületben, ezért az ügyek amik fontosak számukra, azok is változtak – mondta Szalontainé Kovách Réka, a Holdam Egyesület elnökségi tagja, az esemény főszervezője.

Réka maga is édesanya és szabad idejében önkéntesen tevékenykedik a szervezetben. Ami most leginkább foglalkoztatja a mai kor nőit, asszonyait, anyáit, feleségeit az tulajdonképpen generációk óta probléma, azaz hogy a nő nőies nőként tudjon létezni. Az anyáinktól is azt látjuk többnyire, hogy a nő elsősorban anya és feleség, saját életében ő az utolsó, vagyis kevésbé fontos a kiteljesedése – hangsúlyozta Réka.

Az anya családját helyezi előtérbe, emiatt magára kevés ideje marad. Az, hogy hogyan viseljük magunkat nőként, az mindenre hatással van. A párkapcsolatunkra csakúgy, ahogyan egyéb emberi kapcsolódásainkra – vélekedett. A közösségben a nőknek egymást segíteni, erősíteni kell. A vörös sátor legfőbb célja, hogy a nő belekóstolhasson ebbe a női közösségbe – fogalmazott a főszervező.

Életkortól és élethelyzettől függetlenül minden nőnek szól a programsorozat.

A fő színtér a Főnix Családbarát Közösségi Tér nagy terme, ahol Vörös Sátorban zajlanak a kínált programok. Mellette a kisszobában (“Kényeztető szoba”) kezeléseket kínáló nőtársak kényeztető szolgáltatásait lehet igénybe venni (energetikai szépészeti és kényeztető masszázsok, kezelések), melyek segítenek befelé fordulni, így jobban ráhangolódni a választott programokra. Az esemény gyerekmentes és létszámkorlátos, ezért előzetes bejelentkezés szükséges. Belépés: piros ruhában, illetve valamilyen vörös színű finomság - étel vagy ital - a közös asztalra.