Felfegyverkezve elkövetett rablás bűntett elkövetésnek gyanúja miatt indított eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 2022. január 23-án, Miskolcon elkövetett rablás ügyében. Az elkövetőket nemzetközi együttműködés keretében fogták el a bűnüldöző szervek. Az ügy részleteiről a sajtótájékoztatón adott csütörtökön reggel további információkat a Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi osztályvezetője, dr. Bodnár Gábor r. alezredes, továbbá Pocsai Zsolt r. alezredes, bűnügyi osztályvezető helyettes, illetve Boczán József r. őrnagy, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Életvédelmi és Célkörözési Főosztály célkörözési osztályvezetője, valamint Lance Rollins, az FBI helyettes jogi attaséja, az FBI-NNI Nemzetközi Egység összekötőtisztje.

Dr. Bodnár Gábor az üggyel kapcsolatban elmondta, két baseball ütővel felszerelt férfi bement egy miskolci ingatlanba a nyitott ajtón keresztül, a házigazdát a mellékhelyiségbe kényszerítették majd zárták, és átkutatták a lakást. Magukhoz vettek 19 ezer eurót, parfümöket, órákat, majd távozni akartak a helyszínről, de az elromlott zárú ajtón nem tudtak kimenni, így végül az ablakon másztak ki az ingatlanból. A gyors és szakszerű forró nyomos intézkedések során rövid időn belül megállapították a két férfi személyazonosságát, egyiküket el is fogták. A másik azonban eltűnt a hatóság látóköréből, ellene nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki.

Magyar és amerikai nyomozók közösen

Boczán József a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Életvédelmi és Célkörözési Főosztály célkörözési osztálya kapcsán elmondta, feladatuk a külföldön és belföldön bujkáló, kiemelt magyar körözött személyek felkutatása és elfogása. Két irányban végeznek koordinációt: egyrészt a külföldi szervek felé közvetítik a magyar szervektől származó információkat, ami arra utal, hogy külföldi országban bujkál egy körözött, illetve belföldi koordinációt folytatnak a Magyar Rendőrség különböző szerveivel. A tavalyi évben kiemelkedő számú, 32 körözött személyt fogtak el, a legnagyobb számban Németországban és az Egyesült Királyságban, emellett más európai országban is, de sikeres kényszerintézkedések történtek Kolumbiában és az Egyesült Államok területén is. A külföldi partnereket az ENFAST (Célkörözési Egységek Nemzetközi Hálózata) rendszerén keresztül érik el és továbbítják az általuk, vagy a megyei kollégáik által megszerzett információkat.

– Másik fontos partnerünk a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Interpol és Europol csatornája is, de vannak olyan távoli, egzotikus országok is, amelyek rendvédelmi szerveivel a kapcsolat felvételéhez igénybe veszünk amerikai ügynökségeket is. Ezek közül kiemelkedő az FBI szerepe. A Szövetségi Nyomozó Iroda 23 éve üzemeltet a világon egyedülálló módon a Nemzeti Nyomozó Irodán belül egy közös egységet, ami abban egyedülálló, hogy magyar és amerikai nyomozók együtt, egy irodában dolgoznak. Ennek a kétnemzetiségű irodának a feladata a szervezett bűnözés elleni harc, és fontos együttműködési területe a körözött személyek felkutatása. Ebben a konkrét ügyben is ez történt. A miskolci kollégák arról adtak információt, hogy a körözött személy feltehetően az USA-ban tartózkodik, felvettük a kapcsolatot az FBI hazánkba delegált attaséjával, a részleteket a közvetítésünkkel együtt átbeszéltük és ez vezetett a sikeres elfogáshoz. A miskolci rendőrök és az FBI együttműködése nem új keletű, tavaly augusztusban került Magyarországon elfogásra az injekciós zsarolóként elhíresült személy, akit az FBI körözött, mert Amerikában a társaival együtt egy házaspárt kiraboltak, az egy fordítottja volt ennek az együttműködésnek. A jelenlegi elfogással az az üzenetünk, hogy a magyar rendőrség a Nemzeti Nyomozó Iroda és külföldi partnerei kiemelten az amerikai szervek nem adja fel a külföldön rejtőzködő magyar körözöttek elfogására irányuló intézkedéseket, ha mégoly távoli országokban is rejtőzködnek hosszabb ideje – jelentette ki az osztályvezető.

Sokan próbálnak Amerikában bujkálni

Lance Rollins elmondta, ő az egyike annak a három szövetségi ügynöknek, akit Magyarországra delegáltak. Az összekötő hálózata az FBI-nak a világon több, mint 160 országot fed le. A magyar rendőrséggel már 23 éve együttműködésben dolgoznak. A tevékenységük középpontjában a a rendőri szervek közötti határokon átnyúló együttműködés elősegítése áll. Ennek rengeteg pozitív hozadéka volt az elmúlt években. Ebben a konkrét ügyben tavaly októberben kaptak információt a körözött személyről. A nyilvántartások ellenőrzése során kiderült, hogy a férfi valóban belépett az Egyesült Államok területére 2022 márciusában, és túltartózkodott a vízumában engedélyezett határidőhöz képest, miközben már Interpolos „vörös sarkos” elfogatóparancsot adtak ki ellene. Budapestről működtek együtt a New York-i kollégáikkal, és megállapították a férfi amerikai tartózkodási címét. Az Amerikai Migrációs Hivatallal és más társszervekkel folytatott megfigyelések és intézkedések után 2022. decemberében elfogták a férfit.

Az attasé kijelentette: rengeteg elfogatóparanccsal rendelkező személy tartózkodik az Egyesült Államok területén, közülük az FBI fókuszában azok állnak, akiket valamilyen erőszakos cselekmény miatt köröznek. Emiatt is vállalták készséggel, hogy ezt a magyar személyt elfogják. Az elfogást követően a túltartózkodás miatt önként beleegyezett a férfi, hogy rendőri kísérettel elhagyja az Egyesült Államokat, ellenkező esetben ugyanis a bevándorlási szabályok megsértése miatt Amerikában is eljárás indult volna ellene. Így 2023. február végén Magyarországra szállították.

Még folyamatban a nyomozás

Bodnár Gábor még hozzátette, a Liszt Ferenc Repülőtéren vették át a férfit a légimarsalltól, Miskolcra szállították, gyanúsítottként kihallgatták, majd kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a Miskolci Törvényszék el is rendelt. Mivel a nyomozás jelenleg még folyamatban van, így további információt nem tudott megosztani az ügyről, de jelezte: vele és társával szemben vádemeléssel szándékoznak a nyomozás végén megküldeni az iratokat az ügyészség számára.