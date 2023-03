Az időseket fenyegető veszélyekről tartott előadást „Vigyázzunk egymásra!” címmel a többszörösen díjazott Jaskó Judit rendőr főhadnagy, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója február 20-án Sajókazán, a Radvánszky Béla Művelődési Házban. Az eseményen megjelent Rusznyák István, Sajókaza polgármestere, Török Zsuzsanna, a település jegyzője és Veres Lajos, a Sajókazai Rendőrőrs parancsnoka.

– Egyre több bűncselekmény célpontjai a nyugdíjasok, különösen térségünkben, ezért fontosnak tartjuk fölhívni a figyelmet ezekre településünkön is. Továbbá arra, hogy az emberek figyeljenek oda idős, egyedül élő szomszédaikra, ismerőseikre – mondta Zsúdel Gáborné, a rendezvényt szervező Sajókazai Őszikék Nyugdíjas Egyesület vezetője. – Jaskó Judit rendőr főhadnaggyal először egy gyerekekkel közös rendőrségi vetélkedő megszervezése kapcsán vettem föl a kapcsolatot két éve. Tavaly is több interaktív bűnmegelőzési előadást szerveztünk. A délelőtti időpontválasztás lényeges szempont volt, hogy még világosban el tudjon jutni mindenki a programra. Igyekeztünk megszólítani más sajókazai közösségeket is, mint a helyi nyugdíjas bányászok, a nótakörösök vagy a keresztény gyülekezetek tagjai.

Óvatosan az idegenekkel!

Az előadás beszélgetéssé alakult át a végére, ahol az idősek is kérdezhettek.

– Nagyon jól sikerült az alkalom, körülbelül ötvenen összejöttünk. Ebben benne voltak a mi klubunkon kívül az érdeklődő sajókazai idősek és a kazincbarcikai Újkazinci Baráti Kör tagjai közül is néhányan. Az interaktív előadás után még kisfilmeket is néztünk a jellemző bűnügyi szituációkról. Az egyik legnagyobb veszélyforrás mostanában Kazincbarcikán és környékén az unokázó csalók jelenléte. Szó esett a betörések és a bolti, piaci vásárlások során előforduló bűncselekményekről, csalásokról. Elhangzott, hogy az idősek soha ne szálljanak szembe a betörővel, és ne engedjék be a házalókat. Vásárláskor pedig nehezen elérhető helyre tegyék a pénztárcájukat, és mindig behúzott táskával közlekedjenek. A szépkorúak, akik használják a digitális technikát, ki vannak téve az internetes csalásoknak is. Sokan fel sem tételezik, hogy ha egy megbízható banknál vezetnek bankszámlát, kívülről akkor is levehetik a pénzt a számlájukról. Gyakori módszer például, hogy a Facebookon bejelölik a gyanútlan nyugdíjasokat, és személyes dolgaikról kifaggatják őket a bűnözők – hívta fel a figyelmet a klubvezető.

A falubeliektől több pozitív visszajelzés érkezett a rendezvényről.

– Sok új és hasznos információ hangzott el a szépkorúak számára, amelyet visszajeleztek felém. Jelenleg szervezés alatt áll egy újabb iskolás gyerekekkel közös vetélkedő. Ha csak néhány gyerek végiggondolja ez alapján, hogy miért félnek az idősek, már akkor is megérte megtartani. A generációk közötti találkozások lassan, de fokozatosan éreztetik a hatásukat. Örömhír, hogy a Sajókazai Őszikék Nyugdíjas Egyesület idén veheti először igénybe az adó 1 százalékot. A részletekről a Facebook-oldalamon lehet tájékozódni – tudatta Zsúdel Gáborné.