Az Északerdő Zrt. is csatlakozott a Nébih erdőtűz-megelőzési programjához, hogy minél kevésbé történhessenek a Jávorkút környéki tűzhöz hasonló esetek a Bükkben és az erdőgazdaság működési területén.

Tájékoztatás, képzés a cél

A Firelife, azaz az Erdőtűz-megelőzési képzési program Magyarországon című projekt célja egyrészt, hogy a lakosság részére minél szélesebb körű kommunikációs eszközökkel nyújtson tájékoztatást az erdőtüzek megelőzésével kapcsolatosan. Másrészt elő kívánja segíteni az erdőtüzek megfékezésében aktívan közreműködő szakemberek – erdészeti szakemberek, tűzoltók – tűzoltási készségeinek fejlesztését. Továbbá erősíteni szeretné az egymás közötti kapcsolatokat annak érdekében, hogy a tűz okozta erdőkárokat minél jobban csökkenthessék. Emiatt hozták létre a www.erdotuz.hu tájékoztató oldalt, valamint országszerte számos információs táblát helyeztek ki – tájékoztatott levelében az Északerdő Zrt.

A programban való részvétel elsősorban lehetőségeket biztosít az Északerdő Zrt. számára, hogy a kommunikációs anyagokat felhasználhassa a lakosság tájékoztatására, valamint ennek nyomán információs táblákat helyezett ki az erdőkben, a turisták által látogatott helyeken. A program hatására a társaság szorosabbra fűzi kapcsolatait a katasztrófavédelem szervezeteivel és munkatársaival.

Száraz időben ne égessünk!

Sok múlik a lakosságon és az időjáráson is az erdőtüzek kialakulásával kapcsolatban.

Az Északerdő Zrt. igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy a hazai erdőtüzek 99 százaléka emberi gondatlanság és figyelmetlenség miatt keletkezik. A tűzesetek számát, illetve a károk mértékét jelentősen befolyásolják az időjárási körülmények is. Száraz és szeles időben megnő a kockázata a tűz továbbterjedésének. Ezeket az eseteket csak úgy lehet mérsékelni, ha a lakosságot megfelelően tájékoztatjuk a tűzgyújtás szabályairól, illetve veszélyeiről. Ebbe beletartozik az is, hogy milyen körülmények között nem szabad tüzet gyújtani, és hogyan kell a szabályosan rakott tüzet eloltani. A Bükk központi részén szerencsére nem gyakoriak a tűzesetek. A hegyvidék déli részén, a Bükkalján gyakrabban, évente akár több esetben is előfordulnak erdőtüzek – tudatta az erdőgazdaság.

A katasztrófák elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy a lakosság betartsa a tűzgyújtás szabályait. Száraz és szeles időben ne gyújtson tüzet akkor sem, ha tűzgyújtási tilalom nincs is érvényben! Fontos erre figyelmeztetni azokat is, akik megszegik, vagy megszegni készülnek a tűzvédelmi szabályokat. Amennyiben valaki tűzesetet észlel, kérjük, hívja a 112-es általános segélyhívó számot, és a diszpécsernek adjon tájékoztatást a tűzeset helyéről, nagyságáról, illetve egyéb fontos körülményeiről!

Tavasszal újraerdősítenek

A július eleji bükki, Jávorkút közelében kigyulladt erdőtűz okozta károkról és azok mérsékléséről is érdeklődtünk.

A tavaly nyáron a Kecskelábi-rét környezetében keletkezett tűz komoly károkat okozott, nemcsak az erdővagyonban, hanem az élőhelyekben is. Az Északerdő Zrt. munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy őshonos fafajokból álló, elegyes, állékony, a termőhelynek és a változó klímának megfelelni tudó, a jövőben is megújulni képes, változatos zárt erdőt hozzanak létre, amiélőhelyként szolgálhat és hozzájárulhat a klímaváltozás káros hatásainak mérsékléséhez. A tavaszi újraerdősítéshez szükséges részleges talajelőkészítés folyamatban van. Az érintett terület csaknem teljes egészén elkészültünk a padkakészítéssel. A mesterséges erdősítések megeredése, megmaradása és megfelelő fejlődése érdekében a jó minőségű talajelőkészítésre, az ültetés szakszerűségére különösen nagy hangsúlyt kell fektetni, és az ápolások időbeni végrehajtásárólis gondoskodni kell – válaszolta kérdésünkre az Északerdő Zrt.