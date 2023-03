Utolsó, hétéves jubileumi gálaműsorát rendezhette meg 2023. február 24-én, pénteken a Miskolci Örömdal-kör a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban, mert március 1-gyel bezárt a művelődési ház. Ez rajtuk kívül még másik három nyugdíjas közösséget is érint.

Válogatás dalaikból

– Idén ünnepli a Miskolci Örömdal-kör a hétéves születésnapját, ami abból a szempontból szomorú évforduló, hogy új helyet kell keresnünk – mondta Kovács Lenke, a Miskolci Örömdal-kör vezetője. – Eredetileg március 10-én szerettük volna megrendezni az utolsó gálát, de a bezárás miatt előrébb hoztuk. Az elmúlt 7 év sok száz dalából válogattuk össze a műsort, amely lényegében egy zenés, énekes előadás. Ebben szerepelt filmzene, sanzon és tánczene, duettel és szólóénekkel, amelyeket különlegesen szép ruhákban adtunk elő. Most hangzott el utoljára ezen a helyszínen az Ajjaj, fekete vonat című dal. Némi fekete humorral ezzel köszöntünk el a vasutas művelődési háztól. Végül a Minket nem lehet elfelejteni című dallal búcsúztunk a közönségtől. Érkeztek vendégek Kazincbarcikáról, Kesznyétenből, Miskolcról, Sajókazáról és Taktaharkányból.

Egyelőre keresik a működés további lehetőségét, mivel a többi művelődési ház is zárva tart.

– Nagy segítség volt számunkra, hogy a Vörösmartyban nem kellett terembérletet fizetnünk, hiszen nyugdíjasok vagyunk. Jelenleg a miskolci Civil Központban, az ERKE székhelyén tudunk hetente kétszer próbálni, mivel a Vörösmartyban már most sincs fűtés. Az Ifiházban pedig a gáláinknak kapnánk helyet, csak ott kicsi a terem. Ugyanis a rendezvényeink közel száz érdeklődőt vonzanak. Felmerült még a Görömbölyi Művelődési Ház is, hiszen arra lakom, de április 1-ig az is zárva tart. Tagjai vagyunk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségének. Lukács-Pete Mária, a szövetség elnöke szintén igyekszik tárgyalni az érdekünkben – sorolta a klubvezető.

Az elmúlt hét év alatt 25 gálaműsort állítottak össze, teljesen új repertoárral.

– Még sok gálát szeretnénk tartani, mert a fellépések nagyon feldobnak mindannyiunkat. Néhány tagunknak ez az egyetlen közössége. Április 14-én lenne a következő gálánk meghívott vendégekkel Lövei Lászlóné tiszteletére, aki a legidősebb énekestársunk. Összesen nyolcan vagyunk a csapatban, egy férfi taggal. A kétszer ötven perces gáláinkat teljesen új repertoárral töltjük ki. Kivéve a jubileumiakat, ahol a legkedveltebb műsorszámainkból válogatunk. Volyák Katalin művészeti vezetőnk tanítja meg az új dalokat, ezekhez az internetről szedi le a zenei alapot. Ha nem talál hozzá magyar szöveget, akkor ő maga fordítja le az eredetit, vagy ír hozzá újat. Már több száz ilyen dal van talonban, amit még szeretnénk megtanulni – árulta el Kovács Lenke.