Vegyes ügyeletek

Hozzátette: ha valaki mégis személyesen szeretné felkeresni az ügyeletet éjjel, erre is van lehetősége a vármegye nyolc pontján. Külön kitért arra is, hogy a sajtóban megjelentek olyan hírek, miszerint egyetlen hely marad a vármegyében, ahová beteg gyerekkel be lehet menni, ez azonban nem igaz, mert, ahogy eddig, úgy ezután is vegyes ügyeletek működnek, ami azt jelenti, hogy bármelyik pontra gyermekkel is lehet menni. A központi gyermekügyelet azonban Miskolcon lesz, de az eddigi telephelyéről átkerül a kórházba a gyermekosztály mellé, ami szakmailag is jobb lehetőség.

– Meggyőződésünk szerint ez a betegek javát szolgálja, hiszen már a hívás beérkezésétől egészen a betegellátás befejezéséig minden dokumentáltan az érvényes szakmai protokollok szerint fog működni, a beteg a legmegfelelőbb ellátást kapja – hangsúlyozta a szóvivő.

Sürgősségi szemlélet

– A vármegye mentőellátása rendkívül jó, a mentőállomás hálózat kiemelt, 22 mentőállomás és két mentési pontból indul 66 mentőegység minden nap a betegek, rászorulók érdekében, ez az ellátás éjjel is biztosított. 16 kiemelt mentőegység van a vármegyében. Ez az erő és egységes orvosszakmai képviselet az, amivel úgy látjuk, hogy a betegbiztonság folyamatosan fenntartható, biztosítható, a mentőszolgálat legnagyobb ereje az egységesség. Ezt az egységes szemléletet és tudást természetesen az orvosi ügyeletben is képviselni fogjuk, az ott dolgozó háziorvosi kollégák megismerhetik azokat a sürgősségi ellátásban fontos eljárásrendjeinket, amelyeket eddig is alkalmaztunk, rendkívül modern telemedicina alkalmazásra nyílik lehetőség és egy mentőszolgálat által biztosított csapat fogja segíteni a háziorvosok tevékenységét annak érdekében, hogy a betegellátás éjjel, nappal működjön. Reményeink szerint este 22 óra után is minél több telephelyünkön tud orvos is szolgálatot teljesíteni mentőtisztek segítségével. A sürgősségi szemléletet fogjuk képviselni. Nagyon fontos az, hogy a lakosság edukációja is megtörténjen és a 1830-as szám hívásával kezdjék meg a segítségkérést és ott minden megfelelő tanácsot és segítséget meg fognak kapni – mondta el Kádár Balázs.

Győrfi Pál arra is kitért: a háziorvosok részéről felmerült aggályként, hogy ha az ügyeleti ellátás 16 órától biztosított, akkor esetleg a betegek ahelyett, hogy a háziorvosukhoz elmennének az ügyeletet fogják felkeresni és elözönlik, éppen ezért azt kérik a betegektől, hogy amennyiben nem hirtelen kezdődő, akkut, nem halasztható egészségügyi problémájuk van, hanem mondjuk gyógyszert szeretnének felíratni, vagy előre tervezhető vizsgálatra készülnek, akkor azt saját háziorvosuknál, rendelési időben vegyék igénybe. Az is felmerült, hogy esetleg nagyon sok súlyos esetet kell ellátniuk rendelési időben, ami nem a fő szakmája egy háziorvosnak, de látszik az eddigi esetekből a három vármegyében, hogy a terhelés közel sem akkora, mint egy átlagos háziorvosi rendelésen, és a súlyos esetek aránya azt sem éri el, mint, ami egy átlagos háziorvosi ellátás keretében előfordul.

Az is elhangzott, hogy szeretettel várnak mindenkit, aki csatlakozni akar ehhez az ügyeleti rendszerhez, azokat is, akik korábban dolgoztak az ügyeleti rendszerben, akár ápolóként, vagy gépkocsivezetőként is.

Nincsenek járási- vagy megyehatárok

Érdeklődtünk arról, mi alapján került kiválasztásra a tíz város, és mi az oka annak, hogy éjjeli ellátás nincs mindenhol? Kádár Balázs ennek kapcsán azt mondta, monitorizálták az eddigi betegforgalmi adatokat, illetve, hogy az adott területeken eddig milyen ügyeleti ellátás volt, de figyelembe kellett venni a rendelkezésre álló háziorvosok számát is, hogy tudják-e biztosítani, hogy havi harminc napon keresztül az orvosi megjelenés adott legyen az ügyeleti ponton.

Megkérdeztük azt is, ha egy adott városban – példaként említve Szikszót és Cigándot, amelyek járásközpontok, de április 1-től nem lesz ügyeleti pontjuk – a megfelelő orvosi, egyéb személyzet rendelkezésre állna, akkor kérhetnék-e, hogy ott is legyen ügyeleti pont

– Fontos hangsúlyozni, hogy a területi ellátási kötelezettséget az eddig ügyeletek figyelembe vették, például azt mondták a cigándi ügyeleten, hogy csak azt a nyolc települést látják el, akik ott vannak a területükön. Most viszont a közelben található ügyeleti pontokkal ez nem fordulhat elő, ami Kisvárda esetén 13 kilométerre van egy másik megyében, de ebben a rendszerben a betegek ott is ellátást fognak kapni. Aki eddig Cigándra húsz kilométer autózott a járás településéről, az most könnyen lehet, hogy Kisvárdára, vagy Sátoraljaújhelyre hamarabb fog eljutni, tehát ez egy racionalizálási folyamat is volt, mert a mentőszolgálat sürgősségi ellátást tekintve nyilván nem vesz figyelembe területi ellátási kötelezettséget, sem járás-, vagy megyehatárt – hangsúlyozta a regionális igazgató.

Győrfi Pál hozzátette: a korábbi rendszerben előfordult olyan, hogy a beteg három kilométerre volt egy ügyeleti kocsitól, de az ügyeleti kocsi személyzete azt mondta, hogy őket másik önkormányzat foglalkoztatja és ők abba a járásba már nem mehetnek át.

– Mostantól kezdve ilyen nem létezik. Év végére, a jövő év elejére az egész országban egységes rendszer működik majd, amelyek pontosan azzal a logikával kapják a riasztásokat, ahogy a mentőszolgálat is, amiben nem számítanak a megyehatárok. Az eddigi rendszerben előfordult, hogy egy önkormányzat működtetett egy olyan orvosi ügyeletet, amiben az átlagos betegforgalom napi 0,4 beteg volt. Erre fenntartani egy infrastruktúrát, szakszemélyzetet a világ egyetlen pontján sem működőképes. Van egy optimális érték, ez egy számítás, amit sok minden befolyásol, többek között az egészségügyi ellátás felépítése, hol vannak sürgősségi osztályok, hol vannak mentőállomások. Alapos elemzés után határozták meg ezeket a pontokat – szögezte le a szóvivő.