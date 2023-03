A fertőzött állatot, egy rókát a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszabecs község területén találták. A betegség behurcolása feltehetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna felőli mozgása révén következett be – közölte honlapján a Nébih. – A veszettséggel megfertőződött, idegrendszeri tünetekben szenvedő, rendellenesen viselkedő vadállatok nagy távolságokat is megtehetnek, és a fertőzést továbbadhatják. A veszettség elleni védekezés a házi- és vadállatokban az emberi megbetegedések megelőzését is szolgálja.

A legtöbb településen vármegyénkben is március folyamán hirdetik meg az eboltási napokat, ahol az állattartók könnyen rendezhetik, kutyák esetén az évi kötelező, kijárós macskák esetén az évente erősen ajánlott veszettség elleni védőoltást.

Emberre is veszélyes

– A veszettség egy halálos kimenetelű vírusos betegség, amely valamennyi melegvérű állatot és az embert is képes megbetegíteni. A madarak is fogékonyak rá, de jóval kevésbé, mint az emlősök. A betegség általában nem gyógyítható, de vakcinázással megelőzhető. A mai napig évente 40-70 ezer ember, különösen gyermek hal meg veszettségben a világon – mondta boon.hu-nak dr. Lückl Tibor állatorvos, a Nébih Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság Járványügyi Osztályának vezetője. – Magyarországon 1992 óta folyik veszettség mentesítési program. Ennek eredményeképpen csökkent a veszettségesetek száma, és időközben csökkenteni lehetett a rókák vakcinázási területét is. Jelenleg csak a déli és a keleti megyékben kell védekeznünk csalétek vakcinával. A határtól mért körülbelül 50 kilométeres távolságig történik a rókavakcinák kiszórása Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Ez a munka annyira eredményes volt, hogy 2021. áprilisában az Európai Bizottság, 2022. februárjában pedig az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) Magyarország teljes területét veszettségtől mentesnek ismerte el, nem sokkal az ukrán-orosz háború kitörése előtt.

A tavaly őszi esetek miatt a WOAH visszavonta hazánk veszettség mentességi státuszát, míg az Európai Bizottság hosszas egyeztetések után csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye mentességi státuszát vonta vissza, mely utóbbi nagyon nagy eredmény. A mentességünk elvesztése elsősorban a kedvtelésből tartott állatok utaztatási szabályait befolyásolja – emelte ki Nébih járványügyi osztályának vezetője.

Az ötödik veszett állat

A szabolcsi veszett róka elhullott, a vele verekedő kutyát elaltatták.

– Tiszabecs néhány száz méterre található az ukrán határtól, ahol az egyik portára február 21-én betévedt egy veszett róka, ahol összeverekedett egy fiatal kutyával. A kutya még nem rendelkezett veszettség elleni oltással, így a tulajdonossal egyetértésben véglegesen elaltatták. A róka elhullott, a tetemét még aznap a szolgáltató állatorvos beküldte a Nébih debreceni állategészségügyi intézetébe. Két nap múlva több diagnosztikai módszerrel is megerősítették a veszettséget, amit az illetékes személyek bejelentettek az Európai Bizottságnak és a WOAH-nak, valamint értesítették a Nemzeti Népegészségügyi Központot – idézte fel az állatorvos.

Fontos az óvatosság!

A háború miatt tavaly Ukrajnában nem történt meg a helyi rókaállomány vakcinázása.

– Mivel a róka- és a vadállomány természetes úton is vándorol, ezért várható volt, hogy a veszettség előbb-utóbb meg fog jelenni a környező országokban: Moldovában, Romániában, Szlovákiában, és Magyarországon is. Tavaly szeptemberben találkoztunk először a határ mentén veszett rókával, azóta a legutóbbi már az ötödik veszettség eset. Négyszer rókában, egyszer kóbor kutyában fedeztük fel a betegséget. Ezek közül mindegyik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye keleti csücskében történt. Sajnos fel kell készülni rá, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is megjelenik a halálos kór, leginkább Ukrajnából Szlovákián át, vagy közvetlenül Kelet-Szlovákiából érkező vadállatok által, ezért fontos elővigyázatosnak lenni! A megelőzés leghatékonyabb módja a veszettség elleni oltás beadatása háziállatainknak, valamint a hulladékokat megfelelően zártan kell tárolni, hogy ne vonzzuk oda a rókákat. Veszettségi gyanú esetén pedig az állategészségügyi hatóságot kell értesíteni – hangsúlyozta a szakember.

Ukrajnából érkezett

Majdnem teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy a fertőzött állatok Ukrajnából jöttek át Magyarországra.

– Speciális vizsgálatokkal ki lehet mutatni, hogy egy állat hányszor vette föl a veszettség elleni csalétek vakcinát, az eddigi fertőzött egyedekről bebizonyosodott, hogy egyszer sem. Emellett a vírustörzsek vizsgálata során is nagy hasonlóságot lehetett felfedezni a korábban Ukrajnában és Romániában fellelt esetekkel - részletezte a szakértő.

Oltással védekezhetünk

A mai napig érvényben vannak az Európai Bizottság által időközben elfogadott kötelező járványügyi intézkedések.

– A program része a rókák természetes aktivitásához igazodó tavaszi és őszi rókavakcinázás az említett 50 kilométeres határsávban, valamint az ahhoz kapcsolódó aktív monitoring program, amellyel a vakcinázás hatékonyságát ellenőrizzük. A szezonális vakcinázás időtartamára legeltetési tilalmat szoktunk elrendelni. Emellett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egész területén oda kell figyelni a kutyák és lehetőleg macskák esetében is a veszettség elleni védőoltás beadatására. Emellett az egész vármegyében fokozott passzív monitoringot rendeltünk el. Ez azt jelenti, hogy bárhol, ahol elhullott emlős vadállatot, leginkább rókát találnak, be kell jelenteni az adott járási hivatal állategészségügyi osztályának, továbbá fel lehet hívni a Nébih 06-80-263-244-es ZöldSzámát is. Az egész vármegyében a vadászatra jogosultakat írásban figyelmeztették a veszettség közegészségügyi jelentőségére, valamint azonnal elrendelték a rókák lebőrözésének tilalmát. Azoknak a vadgazdálkodási egységeknek a környékén pedig, ahol előfordultak a veszett állatok, elrendeltük a rókák fokozott vadászatát, valamint a kóbor ebek és kóbor macskák kilövését. Ezeken a területeken tavaly ősszel a rókavakcinákat is duplán szórtuk le. Az esetekkel közvetlenül érintett vadgazdálkodási egységek területén mindezek mellett 90 napos ebzárlatot lépett érvénybe, valamint elrendeltük a házimacskák, valamint a vadászgörények kötelező veszettség elleni védőoltását. Ukrajna felől jelenleg csak mikrochippel megjelölt és veszettség elleni védőoltással rendelkező ebek jöhetnek be – sorolta az intézkedéseket dr. Lückl Tibor.