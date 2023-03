Cini arról adott tájékoztatást, hogy az eltelt közel két évtized alatt több ezer növendékkel foglalkozott. Az egykori „nagyok” ma már édesanyák, édesapák, ám szívesen látogatják a péntekihez hasonló gálákat.

– Nem gondoltam anno, hogy lesz majd tizenötödik. Az első egyfajta reklámmal indult, hogy bemutassam a tánciskola működését. Ma már nincs erre szükség. Négy településről, Mádról, Szerencsről, Tiszalúcról és Tokajból vannak korosztályos növendékeim, valamennyien nagyon tehetségesek. Bár meg kell jegyeznem, egykor jobban működött a csapatmunka. Talán a létszámnak köszönhető ez, hiszen most mintegy kétszáz gyermekkel foglalkozom. Sajnos harmincan megbetegedtek, csupán százhetvenen léptek nagyközönség elé modern tánc, hipp-hopp, disco, latin tánc, keringő kategóriákban. A legfiatalabb tanítványom három, a legidősebb huszonöt éves – közölte Kovács Annamária.

A sikert sikerre halmozó csoportok számos arany fokozatú minősítést vágtak zsebre hazai és nemzetközi szinten, hogy az ezüst és bronz fokozatokat már ne is említsük. Köszöntőjében dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő is kitért az eredményekre - megjegyezve, hogy a fiatalok tánc iránti szeretete már önmagában is egy csoda, magabiztosságuk példaértékű.

Nyiri Tibor szerencsi polgármester hozzátette, minden tudás annyit ér, amennyit át lehet adni belőle a következő generációknak.

– Cini ezt teszi, minden tiszteletem az övé, le a kalappal, hogy ennyi fiatalt tud összetartani, mozgatni, tudja megszerettetni az akrobatikus elemekkel is tarkított táncokat – mondta egyebek mellett Nyiri Tibor.

A szerencsi Kulcsár Anita Sportcsarnok zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, állóhely is alig akadt. Profi hang- és fénytechnika jellemezte a kétórás előadást, a fiatalok remekeltek, egyszóval ragyogóra sikeredett a tizenötödik is.