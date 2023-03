Az elmúlt hétvégén elkezdődött a nyári időszámítás, aki reggel iskolába vagy dolgozni jár, egy órával kevesebbet alhatott. Reggel egy kicsit sötétebb van, amikor felkeltünk, este viszont tovább lesz világos. Ennek szinte mindenki örül, annak azonban már kevésbé, hogy köztudott, az óraátállítást nem viseli mindenki könnyedén, sőt a halálozási számokon is megmutatkozik a napi ritmusunk megváltozása. A nyári időszámítás kezdete után például emelkedik a halálesetek száma.

Dr. Dienes István háziorvos | Fotós: Ádám János

– Ez valóban így van – szögezte le dr. Dienes István bükkszentkereszti háziorvos. – Az óraátállítás miatt megbomlik az alvásritmusunk, ami miatt a veszélyeztetett körbe tartozó embereknek problémái lehetnek. Ilyenek a pszichés betegek és a krónikus betegségekben szenvedők. Közülük is azokat viseli meg jobban a változás, akik pontos napirend szerint élnek, tehát dolgozni vagy valamilyen oktatási intézménybe járnak. A napi ritmus felborulása hatással van a koncentrációra, a reflexekre, ilyenkor több közlekedési baleset is történik. Az alapbetegség pedig súlyosbodhat. A kisgyerekeket szerencsére nem viseli meg az óraátállítás, még akkor sem, ha bölcsődébe vagy óvodába járnak. Igaz, kellemetlenséget jelent számukra egy órával hamarabb felkelni, ez egy pár napig rányomja a bélyegét a hangulatukra, de többnyire egészségügyi problémákat nem okoz. Pár nap alatt hozzászoknak az új napi ritmushoz – jelezte a háziorvos.

Meglepő

Hozzátette: jobb lenne, ha nem kellene egy évben kétszer átállítani az órákat. A nyári időszámításnak nyilván vannak gazdasági okai is, ami nem elhanyagolható a mai energiaárak miatt. Azonban sok ember élete egyszerűbb lenne, mint most, amikor tavasszal és ősszel is újra kell alkalmazkodni.

Ez a művelet sok gond okozója volt | Fotós: Hegedűs Márk

– Én magam is meglepődtem, de valóban azt tapasztalom, hogy sok ember hosszú ideig szenved az óraátállítás miatt. Számukra kín a változás. Mivel felbomlik az alvásritmusuk, éjjel nem tudnak aludni, nappal pedig nem tudnak koncentrálni – hívta fel a figyelmet a háziorvos.