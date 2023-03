Tavaly tavasszal indult a Miskolctapolca megújulása projekt részeként az Őspark, a Geometrikus park és a hozzá kapcsolódó sétányok rekonstrukciója, amelynek keretében felújítják a terület víz-, szennyvíz- és csapadékvíz-csatornáit, illetve az elektromos hálózatot, valamint új pavilonokat, utcabútorokat is telepítenek majd. Építenek mosdót, illemhelyet, pelenkázót is magába foglaló komfortpontot is, amely régi vágya a Miskolctapolcán megfordulóknak.

A projekt része a Csónakázó-tó megújítása is. Körben teljes egészében új járda veszi majd körül a tavat, lesznek korszerű pihenőpontok, amelyek jó kilátást biztosítanak a tóra is.

Mindez még nincs készen, de már jól látszódnak az előrehaladás eredményei. Nem várt, nem kalkulált nehézségek lassították a munkálatokat. Jelen helyzetben mintegy 70 napos késésben van a projekt végrehajtása, de a kivitelező ígérete szerint május 31-re mindenképpen elkészülnek, és átadhatják a miskolciaknak a megújult Miskolctapolcát.