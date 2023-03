Ha valaki a DVTK hazájában, Miskolcon elkezdi a Fradit éltetni, nem sok jóra számíthat. Van persze kivétel. Például a „legfeketébb hangú fehér” énekes, a magyar blueskirály, Deák Bill Gyula. Nos, Bill király vasárnap délután azért látogatott el Miskolcra, a Szent István térre, hogy bepótolja a március 15-re tervezett és a rossz időjárás miatt elmaradt ünnepi koncertjét.

Bill oda is tette magát, parádés hangulatot varázsolt a Szent István térre. Felcsendültek a klasszikusok, a Rossz vér, a Hosszú lábú asszony, vagy a Kőbánya blues, hogy a 3.20-as bluest már ne is említsük. A hálás közönség azt is megbocsátotta a blues hazai királyának, hogy kedvenc csapatát, a Fradit éltette, sőt egy zöld-fehér sál is előkerült.

