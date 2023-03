Egyszerre öt díjat is átadtunk kedden délután az Észak-Magyarország és a Borsod Online székházában.

Szerkesztőségünk február 1-jén indította útjára Az év embere és az év sportolója közönségszavazásait. Az Észak-Magyarország és a boon.hu kiemelt figyelmet fordít arra, hogy beszámoljon a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Borsod- Abaúj-Zemplén vármegyei emberekről, azok munkásságáról. Őket szerettük volna még inkább elismerni, ezért hirdettük meg az Év embere szavazásunkat.

Vármegyénk bővelkedik kiváló csapatokban és kitűnő sportemberekben is, akiknek számos örömteli pillanatot köszönhettünk az elmúlt évben is. Az ő teljesítményük elismerésére meghirdettük az Év sportolója 2022 szavazást is. A voksolás során olvasóink dönthettek arról, hogy ki álljon fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Célunk az volt, hogy olvasóink segítségével díjazzuk és elismerjük nem mindennapi munkásságukat.

A keddi ünnepélyes díjátadón Csákó Attila, az Észak-Magyarország és a Borsod Online főszerkesztője ünnepi köszöntőjében elmondta: az év embere díj nyertese egy rendkívül hátrányos helyzetből mutatta meg, hogy kellő kitartással és munkával jelentős sikereket lehet elérni.

„Galamb Alex életpályája mindenki előtt példaként lehet, hiszen, az a munka, amelyet a hátrányos helyzetű gyermekekért tesz, nem mindennapi” – hangsúlyozta a főszerkesztő. A sportolókat egy Muhammad Ali idézettel köszöntötte: „Gyűlöltem az edzés minden percét, de azt mondtam magamnak: ne hagyd abba! Szenvedj most, és az élteted hátralévő részét győztesként élheted”. Azt is hozzátette, hogy egy hétköznapi ember számára elképzelhetetlen, amit egy sportoló megtesz a sikerért".

A szavazás alapján Galamb Alex a "borsodi pék" lett az év embere. A roma származású Galamb Alex a hátrányos helyzetű gyermekek mentorálásáért, a saját életével való személyes példaadásért érdemelte ki az elismerést.