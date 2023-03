Alig pár hete jelent meg egy bejegyzés, egy szokatlannak tűnő forgalomcsillapítóról a Kondor utcában. A forgalomcsillapító eredetileg azért készült, hogy az autósokkal betartassák a 30 kilométer/órás sebességkorlátozást az utcában.

A boon.hu információi szerint, az érintett útszakaszon korábban rendszeresen a megengedett sebességet meghaladva hajtottak az autósok. A Kondor utcán, a közúttal párhuzamosan kerékpáros nyomvonal is van felfestve, így az autósok mellett a biciklisek is gyakran használják az érintett útszakaszt, akiknek a biztonságos közlekedését is hivatott védeni a forgalomcsillapító. Akkor kérdéseket tettünk fel a városháza sajtóosztályának, a szokatlannak tűnő forgalomcsillapítóval kapcsolatban, akik szűkszavúan válaszoltak, így közérdekű adatigénylést nyújtottunk be, hogy meg tudjuk a forgalomcsillapító keletkezésének körülményeit.

Korábban írtunk róla, hogy az akadályokat az útról ismeretlen körülmények között eltávolították, így csak a felfestés maradt meg a forgalomcsillapítóból, a fizikai akadály azonban nem.

Egy elem árát továbbra sem tudjuk

Ugyan eredetileg arra lettünk volna kíváncsiak, hogy mennyibe került a Kondor Béla utcára kihelyezett forgalomcsillapító, de azt nem tudtuk meg, hogy egy-egy ilyen akadály mennyibe kerül, azonban azt igen, hogy a beruházás összköltség közel 42 millió forintra rúg, amely nem csak a Kondor utcában található forgalomcsillapítót foglalja magába – írta dr. Ignácz Dávid Miskolc jegyzője. Azt is hozzátette: a projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében valósult meg. Arra is rámutatott, hogy cikkben említett sebességkorlátozó; útépítési engedéllyel jóváhagyott és engedélyezett terv alapján készült el. Azt is leírta, hogy az Andor utcai kerékpárút mentén fordulnak még elő ilyen sebességcsökkentő elemek.