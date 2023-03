Nyári tenisz táboroknak is otthont adhat majd a létesítmény, amely teljes egészében magántőkéből valósul meg Mályiban. Pályázat forrást és önkormányzati anyagi hozzájárulást sem kapott hozzá a kivitelező, aki ott jártunkkor éppen egy munkagépből szállt ki. Szinte mindent egyedül, saját maga végez, és mindezt a tenisz sport iránt érzett szeretete jegyében teszi. A sok nehézség ellenére ez vezérli – mondta Sasvári István tenisz oktató, vállalkozó, aki teniszpályák felújításával, építésével és üzemeltetésével foglalkozik. István egyébként gyermekkora óta teniszezik, egészen fiatalon kezdett oktatóként tevékenykedni – tudta meg a boon.hu.

Mályiban találta meg az igazit

Miskolcon több teniszpálya karbantartása és működtetése is az ő nevéhez fűződik, eredetileg ezt a komplexumot is Miskolcra tervezte, de nem tudott olyan eladó területet megvásárolni az önkormányzattól, amely alkalmas lett volna a célra. Így elkezdett az agglomerációban nézelődni. Olyan helyet keresett, ami közel van a vármegyeszékhelyhez, és könnyen megközelíthető. Ez a terület Mályi önkormányzata által korábban kihasznált volt, de éppen gazdára, új tulajdonosra várt, így a komplexum megvalósítása a 12 ezer négyzetméteres telek megvásárlása után itt kezdődött el – emelte ki Sasvári István.

A tenisz népszerűsége töretlen

Egy fedett teniszpálya már elkészült és használhatják is a sportolni vágyók. A városból és a környező településekről is érdeklődnek iránta. A továbbiakban még négy szabadtéri teniszpályát szeretne létre hozni a területen, illetve a már meglévő téglaépületet tovább építeni. Az ingatlanban két squash pálya (fallabda) kap majd helyet, illetve büfé és kiszolgáló helyiségek. A megmaradó mintegy 1300 négyzetméteres területre jelenleg több ötlet is van. Ez nagyban függ attól is, mennyi pénz marad a megvalósításra – hangsúlyozta a vállalkozó. A sportkomplexumhoz vezető kavicsos út már elkészült, és folyamatban van a parkoló kialakítása. Mire minden felépül, az elképzelések szerint nagyjából három-négy évet vesz igénybe a mostani kilátások szerint – jegyezte meg Sasvári István.

Találkozott a kereslet és a kínálat

Örül, hogy egymásra találtak a vállalkozóval, mert ez egy olyan terület volt, amely már leszálló ágba került, egy régi tanya – fogalmazott Viszokai István, Mályi polgármestere. Korábban a közfoglalkoztatási programnak köszönhetően több mint száz dolgozóval fóliasátrakban zöldséget termesztettek itt. Azonban a létszám drasztikus csökkentése miatt már nem tudták művelni a területet, ezért szerették volna eladni. Ennél a pontnál találkoztak Sasvári István elképzelései az önkormányzat terveivel – hangoztatta a polgármester. A tópart közelsége ugyanis adja a lehetőséget, hogy egy újabb attrakcióval bővüljön a turisztikai paletta. A kikapcsolódást, a sportot és a kultúrát szeretnék ötvözni. Korábban már terveztek teniszpályát, mert lenne rá igény, illetve nagyon hiányzik egy tornacsarnok is. Ezek egyelőre forráshiány miatt nem tudtak létrejönni. A műfüves sportpályát követően ez lenne a következő lépés. A vállalkozó az épülő létesítménnyel így bizonyos értelemben levett egy terhet az önkormányzat válláról – vélekedett a polgármester. Hozzátette: a helyi általános iskolával való együttműködés a továbbiakban a tehetséggondozásban teljesedhetne ki. Akár a jövő tenisz csillagát is felfedezhetik a projektnek köszönhetően.