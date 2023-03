Az elektromos meghajtású roller használatát eddig nem szabályozta semmi, így gyakran lehetett azt tapasztalni, hogy sok e-rollerező több közlekedési szabályt figyelmen kívül hagyva közlekedett. Ezen változtatna most az illetékes tárca. A KRESZ-módosítás szerint a 25 kilométer/órás végsebességű rollerek kerékpárnak minősülnének, az ennél gyorsabbak pedig segédmotoros kerékpárnak. Az elektromos rollerekre vonatkozó szabályozás illeszkedni fog az uniós nagyvárosokban életbe lépett formulához. Fontos az is, hogy a segédmotoros kategóriába eső e-roller használatánál kötelező lenne a bukósisak viselése is. A tervezet elkészült, és átkerült a Lázár János vezette közlekedési minisztériumhoz – mondta Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár, aki szerint célszerű lenne az általános iskolákban bevezetni a közlekedési alapvizsgát.

Nem jellemző, hogy a vármegyénkben történnének e-rolleresekkel balesetek

– mondta el szerkesztőségünknek Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Hozzátette: leginkább az von rendőri intézkedést maga után, ha nem az útviszonyoknak megfelelően közlekednek az elektromos rollerekkel. Azt is megjegyezte, hogy a vármegyében nincs olyan kiépített infrastruktúrája a közlekedési eszköznek, mint Budapesten, ebből adódóan a közlekedők száma is elenyésző.

Egységes szigort szeretnének

Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács egységes, szigorúbb feltételeket javasol az elektromos rollerekre, amely felülírná az összes tagország érvényben lévő szabályait.

Mindössze a gyárilag beépített 20 kilométer/órás sebességkorlátozást és legalább 30,5 centiméter átmerőjű kerekeket, a rollerek használóinak pedig kötelező bukósisak-viselést szabnák meg. Szigorításképp pedig kikötnék, hogy az elektromos rollereket csak 16 évesnél idősebbek használhassák, valamint megtiltanák, hogy a járművet gyalogúton, illetve ittasan vezessék. Hiába népszerű a városi rollerezés, több európai országban mégsem látják szívesen ezeket a járműveket. Dániában a közlekedésüket ellehetetlenítették, Barcelonában soha nem is engedélyezték, Franciaország fővárosában betilthatják – április 2-án Párizsban népszavazást tartanak erről.