– A fesztivál létrejöttéhez kellettek önök, kedves miskolciak, az a tiszta szív és kedves vendéglátás, amiről a város mindig is híres volt. Most a nyitott kapuk városában önöknek köszönhetően a fesztiválon kinyithatjuk az ötödik kaput – tette hozzá Rózsa Edit.

Nagy Géza őrnagy, a Miskolci Toborzóiroda vezetője arról beszélt: örül annak, hogy a fesztiválon a Magyar Honvédség is részt vehet. Szombaton egy debreceni katonai szervezeten keresztül bemutatják a honvédség legújabb fejlesztéseit. Új technikai eszközöket, harci járműveket hoznak el. Nem azért, hogy megijedjenek az emberek, hanem ellenkezőleg, hogy épp ezért érezzék magukat biztonságban, fogalmazott Nagy Géza.

Érdekes programok

A megnyitó után a különböző zenekarok váltották egymást a fesztivál három színpadán.

– Nagyon örülök a fesztiválnak – mondta boldogan Maczkó Sándor. – Sárospataki vagyok, de Miskolcon dolgozom. Tetszett a felvonulás és a megnyitó is. Kocsonyát nem fogok enni, mert nem szeretem, de valami finomságot biztosan találok. Kellenek az ilyen rendezvények, hiszen fellendíti Miskolci idegenforgalmát, és vidámságot hoz az embereknek Sajnos szombaton és vasárnap nem tudok kijönni, mert dolgozom – tette hozzá kissé csalódottan Maczkó Sándor.

Molnár Lászlóné Mária az unokájával látogatott ki a Kocsonyafesztivál első napjára. A kisfiú már kapott is egy lufibékát.

– Kár, hogy a karácsony és a szilveszter is nagyon csendes volt Miskolcon. Most végre feléledt a város. Még nem néztem meg, milyen programok lesznek, de szeretnék szombaton is kijönni. A koncertek nem érdekelnek nagyon, de a Szinva teraszra ellátogatok, mert úgy tudom, ott sok érdekes program lesz – jegyezte meg Mária.

Másoknak is érdemes lesz a hétvégét Miskolc belvárosában tölteni. A Kocsonyafesztivál a kétnapos régiségvásárral és az Avasi kvaterkával egészül ki. Az Almássy-kúriában a Miskolci Egyetem karai várják az érdeklődőket érdekesebbnél érdekesebb bemutatókkal, játékokkal. A Szinva teraszon a különböző civil szervezetek mutatkoznak be.

