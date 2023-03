Az eseményen Dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő jegyezte meg, hogy programokkal, eseményekkel tűzdelt évre lehet számítani az évforduló apropóján.

- Talán a legtöbb látogatót vonzza a városba majd az augusztus 25-27 között tartandó Artúr Napok, aminek legfőbb célja, a szórakoztatás mellett, a csokoládé népszerűsítése lesz. Nem titkolt célunk, hogy az eddigi látogatottsági csúcsot megdöntsük, átlépjük a negyvenezres vendégszámot – mondta a miniszterhelyettes.

– Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség – kezdte egy idézettel mondandóját Nyiri Tibor szerencsi polgármester. – Úgy vélem, a tájékoztatót tartók az erőt képviselik, mint ahogy minden szerencsi lakos is. Úgy tervezzük az évet, hogy akik fel tudják fogni a szerencsi csoki száz évét, azok megerősítést kapjanak minden rendezvényünkön, mindenütt szeretnénk megjelentetni a százéves édességet, kezdve húsvéttól egészen adventig. Szerencs nekünk a világ közepe, az élet minden területén szervezünk programokat kezdve a sporttól a kultúráig, találkozókig, és minden eseményhez odatesszük, hogy ez a százéves csokoládé jegyében valósul meg. Reméljük, mindenki érezni fogja a hegyaljai bor, a szerencsi csoki és a vendégszeretetünk ízét. Összefogásunk példaértékű lehet mindenki számára – hangsúlyozta a polgármester.

Részesei a lüktetésnek

Noszek Péter, a Nestlé Hungária Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a helyi csokigyártás történelmének az egyharmadában voltak részesek.

– Ha bárki azt mondja az országban, hogy Szerencs, akkor a csokival azonosul, ezt mi is mélyen tiszteletben tartjuk, szeretnénk támogatói lenni az ünnepségsorozatnak. Azt gondolom, nincs olyan ember a városban, akinek családjában, ismerősi körében ne lenne valaki, aki ne dolgozott volna a gyárban. 2018-ban úgy döntöttünk, a „Szerencsi” márkanevet átadjuk a Bonbon kft-nek, 2021-ben a városnak adományoztuk a Szerencsi kakaóport, tehát részesei vagyunk a lüktetésnek. A centenáriumi programokban a Nestlé is kiveszi a részét, nekünk a következő száz év is nagyon fontos – jegyezte meg az ügyvezető igazgató.

Takács István, a Bonbon kft. alapítója és ügyvezetője hangsúlyozta, hogy Zemplénnek két fontos kincse van, a tokaji bor és a szerencsi csoki, amikre nagyon kell vigyázni, mert a vidéket ez különbözteti meg az ország más tájegységeitől.

- Cégünk huszonhat éve foglalkozik a csokoládé megmentésével. Eddig ez sikerült, fejlesztéseket hajtottunk végre. Országos és helyi méretű programokkal készülünk az évfordulóra, ezek közül csak egyet említek most, nagy valószínűséggel sikerül kibocsájtanunk egy emlékbélyeget a centenárium kapcsán - mondta Takács István.

A múzeumtörténetről, továbbá az édesipari szakképzés lehetőségeiről Majoros Judit, a Zempléni Múzeum igazgatója, illetve Dr. Végh Katalin, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének ügyvezetője, a Magyar Géniusz program koordinátora adott tájékoztatást.